انطلاق منصة رائدات الأعمال الإلكترونية في «دبي للسيدات»

تحت رعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، انطلقت أمس فعاليات منصة رائدات الأعمال الإلكترونية «إنستا هب»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمرأة، بالتعاون مع اقتصادية دبي، في مقر نادي دبي للسيدات، بهدف دعم صاحبات المشاريع التجارية التي تدار عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويتيح الحدث، على مدى يومين، للمشاركات فرصة التسجيل المجاني لمشروعاتهن باقتصادية دبي والحصول على رخصة "تاجر إلكتروني"، وتتضمن ورش عمل يحاضر فيها خبراء ومتخصصون باقتصادية دبي لتقديم المعرفة والاستشارات اللازمة لبدء مشروع تجاري إلكتروني ناجح، كما تمثل منصة للتواصل وتبادل الرأي والأفكار بين رائدات الأعمال الإلكترونية حول أفضل السبل لإقامة المشروعات، ويقام على هامشها معرض لتسويق منتجات وخدمات رائدات الأعمال.

حضر افتتاح الفعاليات شمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، ولمياء عبدالعزيز خان مديرة نادي دبي للسيدات، وعمر أحمد المهيري مدير إدارة التطوير والمتابعة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، وثاني عبدالله سهيل الزفين المدير العام وعضو مجلس إدارة شركة "إماراتك".

حلول ذكية

وقالت شمسة صالح إن المنصة بما تشمله من مزايا عديدة للمشاركات، تأتي في إطار توجيهات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ببذل أقصى الجهود لدعم المرأة الإماراتية، وتوفير كافة المقومات اللازمة لصقل مهاراتها، بما يعود عليها وعلى الوطن بالمنفعة، من خلال مبادرات نوعية وبرامج مبتكرة تسهم في زيادة مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، تحقيقاً للأهداف الوطنية المتعلقة بدور المرأة في مسيرة التنمية الشاملة.

وأضافت: تحرص المؤسسة على تقديم حلول ذكية لدعم مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية بخيارات وبدائل متنوعة.

ومن خلال منصة رائدات الأعمال الإلكترونية "إنستا هب"، نسعى لدعم شرائح وفئات عمرية مختلفة من النساء، مؤكدةً أن الدعم لا يقتصر على الخريجات، بل تطمح المؤسسة من خلال المبادرة لتشجيع كافة الشرائح والفئات العمرية على إقامة مشاريع تجارية مختلفة والانضمام المبكر لسوق العمل، ما يعزز الجهود الرامية لمشاركة المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية بالدولة.

وأضافت إن المبادرات التي سيتم تنفيذها تطبيقاً لاتفاقية الشراكة مع اقتصادية دبي تتماشى مع استراتيجية دبي للتحول إلى المدينة الأذكى والأسعد عالمياً، كما تسهم في تحقيق أهداف استراتيجية مؤسسة دبي للمرأة التي تشمل محاور مهمة تتعلق بتنفيذ شراكات استراتيجية مع كافة الجهات والهيئات الداعمة من القطاعين العام والخاص القادرة على إحداث نقلة نوعية في ملف المرأة، وتصميم برامج خاصة بدعم مشاركة المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، بما يصب في الارتقاء بقدرات المرأة الإماراتية.

استراتيجية السعادة

وعبرت لمياء خان عن سعادتها بإقبال المواطنات صاحبات الأعمال التجارية الإلكترونية على المشاركة في الحدث، مشيدةً بتعاون اقتصادية دبي وشركة "إماراتك" في تنظيمه، وأكدت حرص نادي دبي للسيدات على تنفيذ مبادرات ومشاريع تواكب أجندة السعادة في الدولة، وخاصة أن المعرض يأتي بالتزامن مع يوم السعادة العالمي، وبهذه المناسبة هناك يوم مفتوح مجاني لموظفات حكومة دبي اليوم، حيث تتاح لهن فرصة الاستمتاع مجاناً بجدول حافل بفعاليات وأنشطة رياضية.

وأوضحت أن "إنستا هب" يوفر منصة مثالية لتمكين صاحبات الأعمال الإلكترونية من تسويق منتجاتهن وخدماتهن والوصول بها إلى أكبر شريحة من المستهلكين داخل وخارج الدولة، في إطار الإقبال اللافت على فعاليات النادي على مدار العام من قبل الزائرات والعضوات البالغ عددهن نحو 3000 عضوة، مشيرةً إلى أن الخليجيات يمثلن 61% من عضوات النادي، تمثل السعوديات منهن 55%، والكويتيات 22%.

36 ترخيصاً مجانياً

وأكد عمر أحمد المهيري مدير إدارة التطوير والمتابعة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي أن الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة دبي للمرأة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني من خلال فتح آفاق جديدة أمام شريحة واسعة من رواد الأعمال أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في كافة المجالات، وتقديم المزايا والتسهيلات المحفزة لتحولها إلى مشاريع كبرى، مشيراً إلى أن تطور تقنيات التواصل الاجتماعي أسهم في زيادة الإقبال على إدارة الأعمال التجارية من خلالها، وأن عملها ضمن أطر قانونية توفرها اقتصادية دبي يزيد من ثقة المستهلك بما تقدمه من منتجات وخدمات.

وأضاف أن اقتصادية دبي منحت خلال منصة رائدات الأعمال الإلكترونية «إنستا هب» بنادي دبي للسيدات ترخيصاً مجانياً لـ36 مشروعاً تجارياً تدار عبر منصات التواصل الاجتماعي يشارك في الحدث بالتعاون والشراكة مع مؤسسة دبي للمرأة وشركة "إماراتك"، دعماً للمواطنات وتشجيعاً لهن للتوسع بهذه المشروعات مستقبلاً وتعزيز قدرتهن التنافسية.

وأشار إلى أن اقتصادية دبي أبرمت شراكات متعددة مع جهات حكومية وخاصة لدعم وتسويق منتجات وخدمات أصحاب الأعمال، منها شراكات مع منافذ تجارية تمتلك قاعدة واسعة من المستهلكين، إضافة إلى هذه الشراكة الجديدة مع مؤسسة دبي للمرأة ونادي دبي للسيدات، وما يمتلكانه من قاعدة بيانات كبيرة للعضوات والسيدات من مختلف الجنسيات والشرائح العمرية، والاتفاق على تنظيم مزيد من المعارض بالنادي.

مسؤولية وطنية

وقال ثاني الزفين المدير العام عضو مجلس إدارة إماراتك: "يشرفنا ويسعدنا أن تكون إماراتك شريكاً استراتيجياً تقنياً لتنفيذ مبادرة التاجر الإلكتروني التي نعتبرها واجباً ومسؤوليةً وطنية، لطالما حثتنا قيادتنا الحكيمة على أن يكون الجميع في الدولة جزءاً منها"، مضيفاً إن هذه المبادرة تدعم الأعمال المواطنة القائمة في البيوت وتتيح لها فرصة جيدة للمنافسة من خلال احتضانها ودعمها من قبل اقتصادية دبي ومؤسسة دبي للمرأة ونادي دبي للسيدات، وتوفير التراخيص المناسبة لعملها ضمن أطر قانونية، تساعدها لاحقاً على التحول من أعمال منزلية إلى تجارة إلكترونية، أو تأسيس متاجر أكبر حجماً.

مشروعات

تشارك في "منصة الأعمال الإلكترونية «إنستا هب» العديد من المشروعات التجارية الإلكترونية متنوعة الأنشطة، حيث تشمل مجالات الأطعمة والمأكولات، الأزياء، مستحضرات التجميل، المجوهرات، العطور وغيرها من الأنشطة الأكثر تداولاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.