اقتصادية دبي تدعو التجار لعدم رفع الأسعار في رمضان

قامت إدارة حماية المستهلك باقتصادية دبي بجولات تفتيشية وتوعوية ميدانية في سوق العوير، بمناسبة قرب شهر رمضان، وعقد مفتشون في إدارة حماية المستهلك خلالها لقاءات مع التجار والمسؤولين بالسوق حيث جرى توجيه أصحاب المحال في قطاعات تجارية مختلفة بضرورة الالتزام بالمعايير الخاصة بحماية المستهلك، وبالتراخيص التجارية والتصاريح الصادرة من اقتصادية دبي.

وحذر المفتشون تجار الخضراوات والفاكهة من استغلال حلول شهر رمضان وزيادة الطلب على السلع في رفع أسعار السلع.

وقال أحمد حسن الزعابي، مدير إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي إن جولة مفتشي حماية المستهلك في سوق الخضراوات والفاكهة بمنطقة العوير تضمنت تعريف المستهلكين والتجار بالحقوق والواجبات المنوطة بهم، لافتاً إلى أن مفتشي اقتصادية دبي عقدوا لقاءات توعية مع التجار، لتشجيعهم على الالتزام بتثبيت بطاقات حماية المستهلك في محالهم، مرفقاً بها رقم حماية المستهلك، ليتمكنوا من تقديم شكاواهم، خلال الأيام الحالية وشهر رمضان.

وأشار الزعابي إلى وجود استقرار لافت في المعروض من الخضراوات والفاكهة من حيث الكميات والأسعار، داعياً إلى استمرار التزام التجار وأصحاب المحال بتعليمات اقتصادية دبي وعدم رفع الأسعار خلال شهر رمضان، محذراً من استمرار الحملات الرقابية المنتظمة والجولات التفتيشية لمتابعة سير عمليات البيع والشراء من دون أي مشكلات.

وقال الزعابي إن مفتشي اقتصادية دبي أكدوا على التجار منع رفع أسعار المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكاً خلال فترة رمضان، مؤكداً أهمية تغطية احتياجات الجمهور من مواد غذائية وتوفيرها، مشيراً إلى أن الزيارة التي اكتسبت طابعاً توعوياً تناولت توجيهات من اقتصادية دبي لتوضيح أسعار المنتجات للجمهور وتم ملاحظة أسعار الأكثر تداولاً وذلك لمقارنة أسعارها بأسعار شهر رمضان لتأكيد منع رفع الأسعار.

وأكد أن التنسيق مع تجار سوق العوير تم في إطار ضرورة الاستعداد لتوفير مواد إعلانية لسياسات حماية المستهلك وأرقام التواصل بحيث تكون منتشرة بالسوق وواضحة أمام المستهلكين، لافتاً إلى أن مفتشي اقتصادية دبي يعملون على تنسيق زيارات إضافية قبل حلول رمضان وخلاله لأسواق الخضار والفواكه والمواشي ومنافذ البيع الكبرى والهايبر ماركت.

وأشار إلى أن الحملات على الأسواق ومنافذ البيع ستكون مكثفة ويومية خلال شهر رمضان لضبط الأسواق والتجاوب سريعاً مع ملاحظات المستهلكين واستفساراتهم وتلقي الشكاوى التجارية.

وأوضح الزعابي أن اقتصادية دبي أكدت ضرورة الالتزام بوضع الأسعار على السلع، ومطابقتها لمثيلاتها في أنظمة صناديق المحاسبة، مضيفاً أن مفتشي الجولة حرصوا على توعية المستهلكين بمعايير حماية المستهلك، وأكدوا ترحيب إدارة حماية المستهلك بتلقي الاستفسارات والشكاوى منهم على رقم (600545555).