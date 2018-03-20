طلبة جامعة الإمارات للطيران يشاركون ببرنامج بوينغ

يشارك 7 من طلبة جامعة الإمارات للطيران في برنامج بوينغ الإرشادي، الذي طورته شركة بوينغ الشرق الأوسط. ويرتكز البرنامج على تزويد الطلبة بالتوجيه الأكاديمي والمهني وتعزيز مهاراتهم القيادية وتعريفهم أكثر على القطاع الخاص في صناعة الطيران.

وجرى الإعلان عن التعاون بين الطرفين بمكاتب بوينغ في المنطقة الحرة بمطار دبي، حيث تم تزويد الطلبة بتوجيهات حول البرنامج وما يمكن أن يتوقعوه من الموجهين.

وقال الدكتور أحمد العلي، مدير جامعة الإمارات للطيران: ينصب تركيزنا في جامعة الإمارات للطيران على طلابنا. نحن حريصون دائماً على تزويدهم بأفضل الفرص والإمكانيات لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، إذ نؤمن بأن الخبرة والانخراط في تجارب مختلفة وواقعية يلعبان دوراً كبيراً في تعزيز الأسس التعليمية. ونود أن نشكر بوينغ الشرق الأوسط على هذه الفرصة ونأمل أن يستفيد منها طلبتنا قدر المستطاع.

شراكة

وقال برنارد دان، رئيس شركة بوينغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: يعد توجيه وإرشاد الطلبة أحد أكثر الطرق تأثيراً وأهمية لمشاركة المجتمع. ويتيح البرنامج إمكانية الوصول إلى خبراء الصناعة كما يوفر لهؤلاء الطلبة الفرصة لطرح الأسئلة وتطوير مهاراتهم والانخراط في القطاع الخاص ضمن بيئة آمنة. ونحن نتطلع إلى برنامج وشراكة ناجحين مع جامعة الإمارات للطيران.

وقالت لينا علي مراد المندوس البلوشي، طالبة إدارة طيران في جامعة الإمارات للطيران: يبحث الطلبة في عصرنا عن أساليب جديدة للتعرف إلى عالم الأعمال، على الرغم من أن أعضاء هيئة التدريس لا يزالون موجهين أساسيين بالنسبة لنا. نحن متحمسون لمعرفة المزيد عن المهارات والأدوات المطلوبة للنجاح والتنافس في السوق، وتشكل برامج إرشاد الخريجين فرصة أخرى قيّمة توفرها جامعتنا.

مفاهيم

وقال عامر غضبان، طالب إدارة الطيران في الجامعة: نحن متشوقون لمشاركة مفاهيم إبداعية مع متخصصين ملهمين ومن ذوي الخبرة، ونتطلع إلى الاستفادة من ملاحظاتهم والتعلم منهم.

وسيحظى جميع طلبة جامعة الإمارات للطيران بفرصة التحدث إلى الموجهين وزيارتهم، وهم من كبار موظفي بوينغ، وطرح الأسئلة عليهم للحصول على مزيد من المعرفة حول أدوارهم المختلفة. وبدورهم، وسوف يزود الموجهون الطلبة بالإرشادات المهنية والدعم طوال فترة البرنامج كما سيقدمون لهم المشورة حول العمل الميداني. وستتاح أمام الطلبة أيضاً فرصة التعرف على عدد كبير من الاختصاصيين في مجال الطيران.