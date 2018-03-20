«روتانا» ترفع فنادقها في أبوظبي إلى 15 تضم 4370 غرفة

قال كريستيان بودا، نائب الرئيس الإقليمي لفنادق «روتانا» في أبوظبي والعين، إن عدد فنادق روتانا في العاصمة أبوظبي ارتفع إلى 15 فندقاً تضم 4370 غرفة وذلك بعد إطلاق منتجع وفلل السعديات.

وأضاف بودا، في تصريحات للصحافيين على هامش جولة الافتتاح التجريبي للمنتجع، أن عدد فنادق روتانا في الدولة يصل حالياً إلى 26 فندقاً ومنتجعاً تضم 9282 غرفة منها 11 فندقاً في دبي، ومن المقرر إضافة فندق «بيرل روتانا» بأبوظبي خلال الأسبوع الجاري ويضم 315 غرفة.

إطلاق

وقال مارك دي بير، مدير عام «منتجع وفلل السعديات روتانا»، إنه جرى إطلاق المرحلة الأولى للمنتجع الذي يضم 327 غرفة و13 فيلا شاطئية، إلى جانب 4 مطاعم و3 قاعات للمؤتمرات والاحتفالات في قلب جزيرة السعديات، مشيراً إلى أن الفندق سيبدأ تلقي الحجوزات اعتباراً من اليوم على أن يكون الافتتاح رسمياً بعد نهاية أشهر الصيف.

وأضاف: قمنا بعمل جولات في أسواق أوروبا وروسيا للتعريف بالمنتجع ونتوقع حجوزات كبيرة خلال فترات العطلات القادمة، خصوصاً من السوق الروسي خاصة أن السائح الروسي يفضل كثيراً السياحة الشاطئية في أبوظبي.

ضيافة

وأشار مارك إلى أن المرحلة الثانية من المنتجع ستشهد افتتاح المنتجع الصحي «زين السبا» بمرافقه المكونة من 10 غرف علاجية، إضافة إلى افتتاح نادي «كهف علاء الدين» للصغار، مشيراً إلى أن المشروع في مرحلته الثانية من المتوقع أن يساهم في تنشيط مشهد الضيافة الخاص بقطاع المأكولات في المدينة، من خلال إطلاق مطعمي «سي ريستورانت إيطاليانو أند بار» و«هاميلتونز جاستروبوب».

وبين مارك أن المرحلة الثالثة سيتم افتتاحها في وقت لاحق وستضم قاعة «ألماس» للاحتفالات، متوقعاً أن يشهد المنتجع إقبالاً كبيراً من السائحين في أوروبا خصوصاً ألمانيا وبريطانيا وروسيا إضافة إلى دول الخليج والسوق المحلية.

تراث

هذا ويحتضن «منتجع وفلل السعديات روتانا» مسبحاً خارجياً كبيراً وملعبي تنس ونادي «بودي لاينز» للياقة البدنية وملعب غولف مصغّراً، إلى جانب ثلاث قاعات للمؤتمرات والاحتفالات مجهزة بكامل تقنيات الصوت والصورة، بالإضافة إلى مساحة الفعاليات في الهواء الطلق «ذا لون» والمناسبة لعقد حفلات الزفاف، ويضم المنتجع أنواعاً مختلفة من الحيوانات مثل سلاحف منقار الصقر النادرة وفرس البحر والدلافين والأطُوم والمها.

ويتميز «منتجع وفلل السعديات روتانا»، بتصاميمه المعاصرة مع لمسة مستوحاة من الفن الإماراتي الأصيل والحضارة العربية الغنية. ويتزيّن المنتجع بتشكيلة من الإبداعات الفنية المستوحاة من الثقافة الإماراتية، أبرزها أعمال الفنانة الإماراتية أشواق عبد الله، والتي تعبّر أعمالها الفنية عن شغفها العميق ورؤيتها الإبداعية من خلال ابتكارها قطعاً مستوحاة من الطبيعة المحلية.