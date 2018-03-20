كلية لندن للأعمال: إطلاق برنامج رحلة رائد الأعمال في دبي

أعلنت كلية لندن للأعمال التابعة لجامعة لندن على موقعها الشبكي عن إطلاق برنامج رحلة رائد الأعمال في دبي، وهي مبادرة أطلقتها الكلية، بهدف جمع رواد الأعمال من أصحاب الطموح والتطلعات مع أعضاء بارزين في مجتمع الشركات المبتدئة في دبي تحت سقف واحد، للعمل بصورة مشتركة لتطوير أفكارهم التجارية وخططهم في مجال ريادة الأعمال.

ويتكون برنامج رحلة رائد الأعمال في دبي من سلسلة فعاليات تتضمن خمس فعاليات مفتوحة للطلبة في كلية لندن للأعمال وقدامى خريجيها، إضافة إلى نخبة منتقاة من مؤسسي مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال.

وتعد المبادرة من بنات أفكار جين كيدير، رئيسة قسم ريادة الأعمال في مركز الوظائف بكلية لندن للأعمال، والتي طورت البرنامج بغرض توجيه رواد الأعمال المشاركين فيه ليكون بمثابة حضانة شاملة لهم.

سيتضمن البرنامج مناقشة على مراحل عدة لموضوعات وقضايا متعلقة بريادة الأعمال، ومنها «حقيبة أدوات للشركات الناشئة» و«تحويل فكرة إلى مشروع تجاري»، حيث ستتم مناقشة هذين الموضوعين يوم 21 أبريل، بينما ستطرح قضية «وضع الاستثمار في موضع الاستعداد» للمناقشة في يوم 12 مايو، فيما سيتوج برنامج رحلة رائد الأعمال في دبي بمسابقة ستجرى يوم 23 يونيو.