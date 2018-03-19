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حمدان بن محمد: عازمون على تحقيق الصدارة العالمية في مختلف المؤشرات الاقتصادية

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، استمرار دبي بالعمل على مواكبة تطورات الاقتصاد العالمي والاستجابة لكل التحديات والاستفادة من الفرص القائمة.

وقال سموه في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر: انجاز جديد يضاف إلى قائمة إنجازات دبي الاقتصادية المتميزة حيث ارتفعت قيمة تجارتنا الخارجية غير النفطية في العام 2017 إلى 1.3 تريليون درهم، متفائلون باقتصادنا وبقدرتنا على تحقيق المزيد من النمو في المرحلة المقبلة بما يعزز علاقاتنا التجارية مع العالم.

وأضاف سموه: نعمل في دبي باستمرار على مواكبة تطورات الاقتصاد العالمي والاستجابة لكل التحديات والاستفادة من الفرص القائمة: عازمون على تحقيق الصدارة العالمية في مختلف المؤشرات الاقتصادية، ونوفر بيئة أعمال استثنائية لنمو وازدهار الشركات المحلية والأجنبية في دبي.

 

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