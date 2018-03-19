سعيد الطاير: 700 ميغاوات قدرة المرحلة الرابعة من "مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية"

قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في كلمة بحفل تدشين المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، إن المرحلة الرابعة تبلغ قدرتها الانتاجية 700 ميغاوات بتكلفة 14 مليار درهم، وأنها تتضمن 3 وحدات بتقنية منظومة عاكسات القطع المكافىء بقدرة اجمالية 600 ميغاوات بواقع 200 ميغاوات لكل منها على مساحة 29 كيلومتراً مربعاً، مضيفاً أنها تتضمن كذلك وحدة بتقنية برج الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 100 ميغاوات على مساحة 9 كيلومترات مربعة، اضافة الى 5 كيلومترات مربعة من مناطق الخدمات المشتركة، وتبلغ المساحة الاجمالية 43 كيلومتراً مربعاً.