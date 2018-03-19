3 % نمو حجوزات السفر الإلكترونية في الإمارات خلال 2017

أظهر تقرير لشركة "كليرتريب" المتخصصة في حجوزات السفر الإلكترونية أن سوق السفر عبر الإنترنت في الإمارات ارتفع بنسبة 3% في2017، فيما بلغ متوسط سعر التذكرة في الإمارات عبر الحجوزات الهاتفية وصل الى 1222 درهماً.

وبحسب التقرير احتلت دبي المركز الأول ضمن قائمة أفضل 5 وجهات سفر في المنطقة في 2017، تلتها الشارقة ومانيلا وأبوظبي. وتصدرت يريفان وجهات السفر الأكثر رواجاً في استقطاب السياح من المنطقة خلال العام الماضي، حيث شهد الطلب عليها ارتفاع بنسبة 498% مقارنة بعام 2016. وجاءت تبليسي وكاتماندو في المركزين الثاني والثالث، بنمو 210% و207% على التوالي. وتصدرت الأردن قائمة وجهات السفر العشر المفضلة للرحلات العائلية، تلتها تبليسي وبيروت.

وبلغت نسبة الحجوزات عبر الهاتف في السوق الإماراتي في 2017 نحو 25% من مجمل الحجوزات الإلكترونية بنمو 61% مقارنة مع 2016 فيما وصل متوسط عدد التذاكر التي تم بيعها في الإمارات عبر موقع الشركة إلى 1000 تذكرة يوميا. وأظهر التقرير ‏أن 20% من المسافرين في الإمارات يرغبون في إجراء الحجوزات أثناء العروض الترويجية، تليها الكويت بنسبة 19%.

كما أفاد التقرير بأن أسعار تذاكر السفر بين مختلف المدن والوجهات السياحية سجلت انخفاضاً ملحوظاً في عام 2017، مقارنة بالسنة السابقة. فقد سجل خط جدة- دبي أكبر انخفاض في أسعار التذاكر بنسبة وصلت إلى 28%، يليه خط بيروت- دبي الذي شهد انخفاضاً في متوسط الأسعار بنسبة 21%. وشهد قطاع حجوزات السفر الإلكتروني في دول التعاون نمواً بمعدل 9% العام الماضي وفقاً لما ذكرته "كلير تريب" في تقرير السفر لعام 2017، الذي يستقي معلوماته من بيانات الشركة ومن 400 شركة طيران شريكة، والذي أظهر أيضا أن الحجوزات عبر الهواتف المتحركة في السعودية حققت ارتفاعاً بلغت نسبته 116% خلال العام الماضي.

وقال ستيوارت كرايتون المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كلير تريب": نراقب التوجهات الجديدة والسائدة في السوق للاسترشاد بها في عمليات صنع القرار الخاصة بمنتجاتنا وعملنا التجاري. ويُعَد تقرير السفر المعمق لعام 2017 نتيجة طبيعية لتركيز الشركة المكثف على إدراك وتلبية احتياجات العملاء.

وتمكنت الشركة من الوصول إلى ملايين البيانات الإحصائية لتقديم معطيات عميقة حول التوجهات في المشهد السياحي في المنطقة، والأنماط السلوكية للعملاء. وفي عالم يشهد تنافسية عالية وتغييراً مستمراً، تسهم المعلومات المستخلصة من هذا التقرير في مساعدة الشركات على مواءمة استراتيجياتها الخاصة بالأعمال والمنتجات مع متطلبات السوق الحالية والمستقبلية.

أجهزة

وعلى الرغم من استمرار سيطرة استخدام أجهزة الكمبيوتر في حجوزات السفر، إلا أن المنطقة تشهد تحولاً متنامياً تجاه الهواتف المتحركة. ففي السعودية، حيث شهدت الحجوزات عبر الهواتف المتحركة نمواً بوتيرة كبيرة بلغت 116% في عام 2017، وصل حجم الحجوزات التي تمت عبر الهواتف المتحركة إلى 31% مقارنة بـ 69% لعمليات الشراء عبر أجهزة الكمبيوتر.

وبدا واضحاً أن العملاء في المنطقة يفضلون بصورة متزايدة استخدام أجهزة الكمبيوتر على الهواتف المتحركة لإتمام عمليات الشراء، نظراً لارتفاع عدد المسافرين. أما بالنسبة للمسافرين المنفردين، فقد بلغت نسبة حجوزاتهم التي تمت عبر الهواتف المتحركة 27%، في حين وصلت نسبة الحجوزات الجماعية (10 أشخاص) التي جرت عبر أجهزة الكمبيوتر إلى 83%. وتم نحو 48.3% من حجوزات الهواتف المتحركة و41.4% من حجوزات أجهزة الكمبيوتر في دول التعاون العام الماضي قبل أسبوع من موعد السفر.

وأوضح التقرير أن 18% من المسافرين بلغ متوسط طول رحلتهم 35 يوماً وأكثر، في حين بلغ متوسط طول الرحلات التي تستغرق 6 أيام 27% من جميع الرحلات التي تمت خلال العام.

أشهر

واستحوذ شهر أغسطس على حصة كبيرة من النشاط السياحي والسفر للمنطقة، يليه يوليو، حيث قام خلاله المسافرون من الفئة الشبابية والوافدين في المنطقة برحلات إجازة الصيف. وفيما كانت أشهر أبريل ومايو وسبتمبر الأكثر تفضيلاً للسفر، سجل شهرا أكتوبر ونوفمبر أقل عدد للرحلات في عام 2017.

بطاقات

تصدرت البحرين قائمة الدول الست في المنطقة من حيث عدد المعاملات التي استخدمت فيها بطاقات الائتمان، إذ بلغت نسبتها 94%، في حين 28% من عمليات الشراء في السعودية تمت باستخدام بطاقات الخصم المباشر. وفي الإمارات، بلغت حصص بطاقات الائتمان والخصم المباشر وطرق الدفع الأخرى 81%، و13%، و6.3% على التوالي من إجمالي الحجوزات.