«اكسبو دبي» يتعاون مع «أكسنتشر» لتعزيز تجارب الزوار

تعاونت شركة "أكسنتشر" مع شركة "إس.إيه.بي" في تنفيذ برنامج SAP S/‏4HANA بهدف تزويد منظمي اكسبو 2020 بأسس للأفكار والرؤى المعتمدة على البيانات والتي تتراوح من تفضيلات الزوار إلى مستويات الاستدامة.

وتعمل المنصة الرقمية الجديدة على إحداث تغيير في قدرات الدعم والتعامل مع زوار الوجهة العالمية المنتظر أن تستقبل 25 مليون زيارة على مدار ستة أشهر انطلاقاً من أكتوبر 2020.

وتم ربط اكسبو 2020 دبي ببرنامج SAP S/‏4HANA الخاص بالأعمال في غضون 7 أشهر فقط. والبرنامج أداة تمكّن الشركات من تخطيط المصادر بشكل آني لإدارة الأعمال الرقمية، حيث يعتمد على منصة SAP HANA® المتقدمة ويوفر تجربة استخدام مخصصة ومناسبة للمستهلكين. وسوف تتيح المنصة الجديدة لاكسبو 2020 دبي إمكانية تحديد احتياجاته، وإدارة الشؤون المالية، والقوى البشرية بشكل مباشر وبكل سهولة. وسوف تدعم المنصة في مرحلة لاحقة قدرات التعامل المباشر مع الزوار والتي من شأنها أن تحدث تحولاً في تجربة ملايين الزوار من حول العالم.

وقال محمد الهاشمي، نائب رئيس أول ـ تقنية المعلومات والاتصالات اكسبو 2020 دبي سيكون اكسبو وجهةً وملتقى يجمع الناس من جميع أنحاء العالم ليشهدوا أحدث الابتكارات والتقنيات. وستوفر هذه المنصة الرقمية الجديدة حلولاً آنية ومباشرة متكاملة تمكننا من تحسين العمليات ورفع مستوى كفاءتها وتقليل الأوقات اللازمة لتنفيذها بهدف تعزيز تجارب المشاركين والزوار.

بدوره قال جيراردو كانتا، المدير التنفيذي للاتصال والإعلام والتقنية لدى أكسنتشر في الشرق الأوسط وتركيا "تتميز البيانات بقدرتها على إحداث تغييرات إحلالية من خلال تسليط الضوء على الأفكار والرؤى الجديدة التي يمكنها أن تعزز تجارب زوار "اكسبو 2020 دبي". ويستند تعاوننا مع "اكسبو 2020 دبي" وشركة "إس.إيه. بي" إلى أفكار وحلول مبتكرة من شأنها أن تجعل العمليات الداخلية أكثر فعالية وأن تكشف عن فرص جديدة لاستقطاب الزوار وتحسين تجربتهم في موقع الحدث".

وقالت هدى منصور، مديرة مشروع الشراكة مع "اكسبو 2020 دبي" لدى شركة إس إيه بي، شريك أول الحلول البرمجية المبتكرة لاكسبو: "سيتم في اكسبو 2020 دبي استخدام تقنيات رقمية آنية مع بنية تحتية تكنولوجية بسيطة تمكنه من دفع حدود الابتكار وتقديم تجارب فريدة من نوعها للزوار. وتمتاز منصة S/‏4HANA من "إس.إيه.بي" بإمكانية ربطها بالبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء وشبكات الأعمال وهذا يساعد على تقديم ابتكارات واعدة في مجالات مثل المركبات ذاتية القيادة وشبكات المحمول الذكية والمدفوعات الرقمية في موقع اكسبو 2020 دبي".

ابتكارات

يساهم تعاون أكسنتشر مع "إس.إيه.بي" في تمكين اكسبو 2020 دبي من تقديم ابتكارات توفر تجارب عالمية المستوى وتدعم متطلبات العملاء المتنامية. وعلى سبيل المثال، تم تحديث عمليات التمويل والمشتريات والموارد البشرية عبر مؤسسة اكسبو 2020 دبي ومكاملتها عبر منصة واحدة، ما من شأنه أن يزيد سرعة وذكاء عمليات التشغيل. كما ستقوم البيئة المتكاملة بربط إدارات الشؤون المالية والمشتريات مع مختلف الهيئات مثل المصارف والجهات الحكومية.