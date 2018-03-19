90 % من الشركات في الإمارات تعتزم تعيين موظفين خلال عام

أظهر مؤشر ثقة الباحثين عن عمل الذي أجراه "بيت.كوم" أن 90% من الشركات في الإمارات ستقوم بتعيين موظفين جدد خلال الأشهر الـ12 المقبلة، كما أظهر المؤشر أن 80% من الباحثين عن عمل، يتوقعون أن تتحسن ظروف العمل في الإمارات خلال العام المقبل. وبالنسبة لظروف العمل الحالية، يعتقد 14٪ فقط من الباحثين عن عمل بأنها أقل من المتوسط.

وإضافة إلى ذلك، أبدى الباحثون عن عمل توقعات إيجابية للغاية تجاه الظروف الاقتصادية المستقبلية. فوفقاً للاستبيان، يتوقع 75% من الباحثين عن عمل في الإمارات أن يتحسّن اقتصاد بلدهم خلال الأشهر الستة المقبلة.

فرص

وفيما يتعلق بتوفر فرص العمل على وجه التحديد، يعتقد عدد أكبر من المجيبين في دولة الإمارات العربية المتحدة أنه يوجد حالياً الكثير من فرص العمل المتاحة في مختلف القطاعات، مقارنة مع أولئك الذين يعتقدون أن هناك عدداً قليلاً من الوظائف المتاحة في عدد قليل من القطاعات. في الواقع، قال 60% من الباحثين عن عمل إنهم إما متفائلون إلى حد ما أو متفائلون للغاية بأنهم سيجدون وظيفتهم المثالية خلال الأشهر الستة المقبلة، فيما كان 21٪ منهم محايدين تجاه ذلك.

ويهدف الاستبيان الذي أجراه بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع يوجوف، المنظمة المتخصصة بأبحاث السوق، لمعرفة آراء وتوقعات الباحثين عن عمل بشأن عملية البحث عن وظائف في المنطقة. ومن المثير للانتباه، أظهر الاستبيان نتائج إيجابية تماماً كما أظهره مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط من "بيت.كوم"، الذي أشار إلى أن 90% من الشركات في الإمارات ستقوم بتعيين موظفين جدد خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

دعم

وتعليقاً على ذلك، قال سهيل المصري، نائب الرئيس لحلول التوظيف في بيت.كوم: "نحن في بيت.كوم نسعى جاهدين لدعم جميع المهنيين والباحثين عن العمل والشركات على حد سواء، لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين مسيرتهم المهنية. ونحن فخورون بقدرتنا على توفير عشرات الآلاف من فرص العمل بشكل يومي ومنح العديد من الشركات والمؤسسات فرصة البحث ضمن قاعدة بياناتنا التي تضم أكثر من 31 مليون سيرة ذاتية.

ومن جانبها، قالت نهال جبوري، رئيس قسم الأبحاث في "يوجوف"، إن مؤشر ثقة الباحثين عن عمل هو مقياس للرفاهية الاقتصادية في أي دولة في العالم، فهو يعكس مستويات وتوقعات الرضى الوظيفي استناداً إلى مجموعة متنوعة من العوامل الاقتصادية الرئيسة. لذلك، فإننا ومن خلال إجراء هذا الاستبيان، نحصل على لمحة عامة عن العوامل التي يمكن أن تساعد في التنبؤ بالاتجاهات الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة.

تم جمع بيانات مؤشر ثقة الباحثين عن عمل من بيت.كوم عبر الانترنت خلال الفترة الممتدة ما بين 18 يناير وحتى 11 فبراير الماضيين، بمشاركة 4,801 شخص من الإمارات، والسعودية، والكويت، وعُمان، والبحرين، ولبنان، والأردن، والعراق، وفلسطين، وسوريا، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، والسودان والباكستان.

%87.6

يتوقع 87,6٪ من الباحثين عن عمل في الإمارات أن يتحسن وضعهم المالي الشخصي أو على الأقل أن يبقى على حاله خلال الأشهر الستة المقبلة. وإضافة إلى ذلك، يتوقع 91٪ من الباحثين عن عمل بأن تتحسن فرصهم في النمو المهني أو تحافظ على نفس المستوى خلال الأشهر الستة المقبلة. في حين قال 33٪ فقط من المشاركين في الإمارات بأنهم غير راضين عن فرص نموهم المهني الحالية.