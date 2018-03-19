برج المليار دولار يظهر في المركز المالي

يشق برج «آي سي دي بروكفيلد بليس» طريقه الى الأعلى ليجاور اشقاءه من أبراج منطقة مركز دبي المالي العالمي. وتتواصل اعمال البناء حاليا مستهدفة الوصول بقمته الى ارتفاع 282 مترا.

يعد البرج الذي تبلغ تكلفته مليار دولار ( 3.6 مليار درهم) شراكة بين مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثماري الرئيسي لحكومة دبي، و»بروكفيلد بروبرتي بارتنرز « وقامت بتصميمه «فوستر أند بارتنر».

ويتألف البرج، من 54 طابق توفر أكثر من 900 ألف قدم مربع مساحات مكتبية، ومركز تسوق مساحته 150 ألف قدم مربع، يتوزع على خمسة طوابق. كما سيضم المشروع منطقة عامة تبلغ مساحتها 1.672 ألف متر مربع، وستكون حاضنة لفعاليات فنية وثقافية بشكل دوري، ويخدمها مجمع مواقف للسيارات يتسع لأكثر من 2700 سيارة.انطلقت اعمال البناء في مشروع البرج عام 2016 ومن المتوقع الانتهاء منها أواخر 2018.