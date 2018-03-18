«الصجعة الصناعية» تعرض فرصاً استثمارية في «إيكرس 2018»

أعلنت «واحة الصجعة الصناعية»، أحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، عن مشاركتها في معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للاستثمار العقاري «إيكرس 2018» الذي تقام فعالياته بمركز اكسبو الشارقة في الفترة من 20-22 مارس الجاري، وذلك لعرض العديد من الفرص الاستثمارية التي تقدمها، وخصوصاً في مجال قطع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية، ومتاجر التجزئة، والاستخدامات المتعددة.

يُقام المعرض برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبتنظيم مشترك من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ودائرة التسجيل العقاري في الشارقة، ودائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، ويتضمن سلسلة من ورش العمل، والندوات، والمحاضرات، والبرامج التدريبية، إلى جانب العروض والفرص الاستثمارية التي تقدمها المؤسسات والشركات المشاركة، من القطاعين العام والخاص.

وقال عبدالعزيز فكري، مدير أول واحة الصجعة الصناعية: «يسعدنا المشاركة في هذا المعرض والمؤتمر السنوي المهم، الذي بات وجهة للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين لاكتشاف الفرص الاستمارية المميزة في القطاع العقاري، بدولة الإمارات والمنطقة، وسنحرص خلال مشاركتنا على إبراز المميزات الفريدة لواحة الصجعة الصناعية التي تقدم فرصاً مجزياً وعوائد مرتفعة لفئات واسعة من المستثمرين».

وأكد أن واحة الصجعة الصناعية تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتصبح أحد أكبر المجمعات الصناعية وأكثرها تقدماً في المنطقة، حيث تضم 353 قطعة أرض مخصصة للأغراض الصناعية، ومتعددة الاستخدامات.