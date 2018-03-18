«كابسيتا» تطلق خدمة التوزيع الإلكتروني لقطاع التجزئة في المنطقة

أطلقت «كابسيتا» المتخصصة في حلول تجارة الأزياء الإلكترونية خدمة دعم تواجد منتجات علامات التجزئة الكبرى والماركات العالمية في السوق الإلكترونية المفتوحة، الأمر الذي يدعم بالضرورة مستثمري قطاع التجزئة إلكترونياً في دبي، حيث إن حجم قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات في تصاعد مستمر.

وقال كامل شعبان الرئيس التنفيذي لـ«كابسيتا» إن فكرة الشركة قد جاءت مع ازدهار سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وهنا تلمست «كابسيتا» حاجة تجار المحالات في الوصول بمنتجاتهم إلى منصات بيع التجزئة عبر الإنترنت.

وأوضح شعبان أن «كابسيتا» تطمح خلال الخمس سنوات الأولى للوصول إلى 100 مليون درهم في مبيعات التجزئة من خلالها وذلك بعد حصولها على اعتمادات من شركات كبيرة في قطاع الأزياء العالمي.