«تريب أدفايسور»: دبي من أكثر الوجهات شعبية في العالم

اختار موقع «تريب أدفايسور» (TripAdvisor) دبي ضمن أكثر 25 وجهة شعبية في العالم، إلى جانب وجهات عريقة مثل بالي في إندونيسيا، ولندن، وباريس، وروما، ونيويورك، وكريت في اليونان، متفوقة على كاتماندو، وبورا بورا، وكوسكو في البيرو. وقال الموقع في سياق تقريره: إن دبي أكبر مدن الإمارات، وأكثرها اكتظاظاً بالسكان، تمتزج فيها البنية التحتية المعاصرة، مع الثقافة والتاريخ.

وأضاف أن دبي تعج بمناطق جذب سياحية، منها نافورة دبي الراقصة، أكبر نظام نوافير راقصة في العالم، تتهادى على حضن بحيرة اصطناعية قوامها 30 فداناً. كما تحتضن مركز محمد بن راشد للتواصل الحضاري. ثم هناك برج العرب الأشهر من أن يعرّف، وهو الفندق الفخم المصمم على صورة شراع.

وأردف التقرير قائلاً: سواء كنت تستمتع بالهواء الطلق، أو المتاحف الفنية، أو التجارب الثقافية، أو التسوق، أو المطبخ التقليدي، أو الطبيعة أو الهندسة المعمارية أو تتجول في مكان جديد، فإن هذه الوجهات الراقية سوف تلهمك في رحلة العمر.

واستنادًا إلى زيادات السنة الماضية في المراجعات الإيجابية، وضع موقع TripAdvisor قائمة وجهات اختيار المسافر مرتبة حسب حجم ونوعية التعليقات والتقييمات للفنادق والمطاعم والمعالم السياحية على مدار 12 شهرًا.