شباب عجمان يدعون لتدشين منصة لدعم رواد الأعمال

دعا المشاركون في حلقة نقاشية للشباب، نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، بالتعاون مع مجلس شباب عجمان، إلى تدشين منصة إلكترونية للترويج لمشاريع رواد الأعمال والشباب، من أجل فتح آفاق جديدة لهم في دنيا المال والأعمال، وتشجيعهم من خلال إيجاد التشريعات الأكثر مرونة، لانطلاقة الشباب في مجالات العمل الحر.

أدارت الحلقة النقاشية، شيخة الظاهري مديرة الاتصال الحكومي في دائرة التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن الحلقة النقاشية، هي من سلسلة الحلقات الشبابية الرامية إلى تسليط الضوء حول القضايا التي تهم الشباب في مجال الانخراط في عالم قطاعات الأعمال والاستثمار، والتعرف إلى التحديات التي تواجه مسيرة الشباب للانطلاقة في أعمالهم.

وقال علي عيسى النعيمي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، إن المصارف مؤسسات ربحية، تطمح إلى المشاريع التي تحقق الربح الأكيد لتحقيق النمو، وعند إعطاء قروض للشباب، قد يتعرض مشروعه للخسارة، ويصعب تسديدها للمصرف، كما أن المصارف بحاجة إلى ضمانات تؤكد نجاح دراسة الجدوى المقدمة للمشروع، لافتاً إلى أهمية بدء الشباب بمشاريع صغيرة وبرأسمال صغير، وإن خسر المشروع لا يتأثر الشباب، مؤكداً أهمية وضع أمر الخسارة في الحسبان.

من جهته، أشار سالم السويدي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان، إلى أن المعلومات عن الأنشطة التجارية متاحة للجميع، وبفضل وجود شبكة الإنترنت، أصبحت كل الجهات المعنية لديها بوابات ومنصات، تقدم فيها جميع المعلومات عن الأنشطة الاقتصادية، وذلك بهدف جذب الاستثمارات، وتهيئة البيئة الاستثمارية الناجحة لرجال الأعمال.