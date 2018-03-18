«الوادي الأخضر للتطوير العقاري» تطلق مجلساً للسعادة

أطلقت «الوادي الأخضر العالمية للتطوير العقاري»، مجلساً للتلاقي مع عملائها بعنوان «مجلس السعادة الأخضر» ويهدف إلى تقريب الرسالة الوطنية التي تضطلع بها الشركة إلى كل عملائها من المقيمين أو زائري الإمارات.

وقال علي السلامي، المدير العام المجموعة: «إن ثقافة المجلس مرتبطة بشكل وثيق بعاداتنا في هذه المنطقة من العالم، وفي دول الخليج تحديداً. إنه المكان الذي يتم فيه استقبال الناس، سواء كنت تتمتع معهم بسابق معرفة أو أنهم ضيوف جدد، فالكل يتم الاحتفاء به وإكرامه وإعطاؤه واجب الضيافة والترحاب.

وقد حمل مجلسنا اسم السعادة لأننا اليوم في دولة تمكنت من الوصول إلى الرقم واحد عالمياً في مؤشرات تنمية اقتصادية وإنسانية، الأمر الذي انعكس رضى وامتناناً لكل الناس الذين يعيشون على هذه الأرض ويتمتعون بخيراتها وفرصها».

وأضاف: «أطلقنا على مجلسنا هذا الاسم لأن اللون الأخضر هو في الأساس عنوان لهويتنا، واخترناه في البداية لأنه يرمز إلى الرحابة والانطلاق. هكذا مشاريعنا في الدول التي نبني فيها، ليست مجرد وحدات سكنية فحسب، وإنما أنماط حياة كاملة، تزخر بالأمل والطموح والقدرة على التمتع بمباهج الحياة. أما السعادة فهي عنوان الحياة في الإمارات، وأيضاً في مثل بيئة عملنا، مثل مــــشاريعنا وخطــطنا على الدوام».