نور النومان تفوز بجائزتين في مجال النهضة الرقمية

فازت نور علي النومان مدير دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة، مؤخراً، بجائزتين تقديريتين، تكريماً لعطائها التقني المستمر، ومساهمتها الفاعلة في تعزيز النهضة الرقمية في الإمارة.

تم تسليم الجوائز في حفل أقيم على هامش فعاليات «مؤتمر مستقبل تقنية المعلومات 2018»، نظمته شركة «جي إي سي» الإعلامية، في فندق برج العرب، تحت رعاية وزارة الاقتصاد، بحضور عدد من ممثلي «إلكترونية الشارقة»، ومسؤولين كبار في قطاع تقنية المعلومات محلياً ودولياً.

ونالت نور النومان، وسام الشرف «ذا تايتنز»، لدورها الرائد في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات في الشارقة، وتعزيز مساهمته في ازدهار القطاع على مستوى الإمارات والمنطقة، بالإضافة إلى دورها المؤثر في تطوير قطاع الخدمات الرقمية في الإمارة، لا سيما قيادتها لجهود تنفيذ وتطوير مشروع لعبة «أرض الشارقة»، التي أطلقتها الإمارة في أكتوبر 2016، وحدثتها في العام التالي.

كما نالت مدير «إلكترونية الشارقة»، جائزة «كاتاليستس 2018»، لأفضل رئيس تنفيذي للمعلومات في القطاع الحكومي، اعترافاً بأعمالها القيادية خلال الأعوام التي عملت فيها في الدائرة، والمتعلقة بتنفيذ مهمات الدائرة، وأهدافها المتمثلة بتزويد الدوائر الحكومية بالشارقة، بتقنيات ريادية رقمية، تحافظ على استدامة التحول الرقمي للإمارة.

وقال الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، المدير العام لدائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة: «أصبحت ملامح النهضة الرقمية، التي تعيش الشارقة تفاصيلها كل لحظة، مثار إعجاب وتقدير كبيرين لدى العديد من شركائنا والمعنيين بقطاع تقنية المعلومات في الإمارات وخارجها، وفي الواقع، تعتبر كوادرنا البشرية، القوة الدافعة وراء النمو الكبير الذي نشهده، وتحقيقنا المتواصل للإنجازات».

وأضاف: «نجحت كفاءاتنا المواطنة، في حصد نجاحات متتالية على مدار الأعوام الماضية، واستطاعت موظفاتنا الإماراتيات، إثبات أنفسهن في أكثر من محفل، واليوم، نشهد تكريم نور النومان بجائزتين، تقديراً لجهودها المحورية، وإلهامها فريق العمل، وتحفيزهم باستمرار على الابتكار والإبداع والخروج بحلول غير تقليدية».