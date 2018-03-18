«دو» تحوز علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات

حصلت «دو»، على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، نظير جهودها الكبيرة في تعزيز الاستدامة المجتمعية، والتزامها بتعزيز التواصل والتفاعل مع كافة المجتمع.

وتعد علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، بمثابة تقييم شامل لنهج الشركات، وجهودها الهادفة لتعزيز مسؤوليتها الاجتماعية، والإنجازات التي حققتها على صعيد العمل المؤسسي المستدام. وصممت غرفة دبي، هذه العلامة، لتوفير إطار عمل تشخيصي، إضافة إلى أداة للتعلم والتطوير، من شأنها مساعدة الشركات على معرفة وتحسين استراتيجيات وسياسات المسؤولية الاجتماعية والممارسات الإدارية. ونالت «دو»، علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، بمجموع نقاط مميز، مقارنةً مع متوسط مجموع نقاط المتقدمين في عام 2017.

وقال عبد الواحد جمعة، النائب التنفيذي للرئيس للإعلام والاتصال المؤسسي في «دو»: نؤمن بأن نجاح أي شركة يعتمد في جوهره على وجود استراتيجيات شاملة، تسهم بتطوير منظومة العمل المؤسسي، وتحقق فوائد ملموسة على أرض الواقع، يستفيد منها كل فرد في المجتمع.

وأضاف: حرصنا منذ انطلاقتنا على دعم كافة مجالات المجتمع الذي نعمل فيه، عبر أنشطة وفعاليات ومبادرات مميزة، ساهمت بتعزيز مسؤوليتنا المجتمعية، بما يتماشى مع قيمنا ورؤيتنا نحو ضمان مستقبل أكثر استدامة وسعادة لدولة الإمارات. ويمثل حصولنا على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، دليلاً على جهودها المبذولة في هذا الإطار، ونحن ملتزمون بمواصلة تقديم مساهمات فاعلة، ومزاولة أعمالنا بطريقة أخلاقية ومسؤولة ومستدامة.

يتم إجراء التقييمات الخاصة بعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، عبر أربع مجالات رئيسة، تشمل بيئة العمل وسوق العمل والمجتمع والبيئة، حيث تنتج بشكل جماعي، مجموع النقاط النهائية. وتم نشر نتائج التقييم الخاصة بعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للشركات لهذا العام، بالتزامن مع نشر دو تقريرها السنوي السابع للاستدامة، والذي يغطي أداء الشركة وإنجازاتها، في ما يتعلق بأنشطة الاستدامة خلال عام 2017.

وشهد عام 2017، إطلاق «دو» استراتيجية جديدة خاصة بالاستدامة، تتمحور حول ركائز أساسية: توفير فوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجميع، لتعزيز سعادة كافة سكان دولة الإمارات، والعمل بطريقة أخلاقية ومسؤولة، مع التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي حددتها الأمم المتحدة، والمتعلقة بعمل مزودي حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.