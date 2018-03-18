اتحاد غرف التجارة والصناعة يدعم سيدات الأعمال

أكد عبد الله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة الدولة، رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، على الدور الفعال والبناء لمجلس سيدات أعمال الإمارات، في تطوير وتنمية قطاع سيدات الأعمال بالدولة، وتحفيز وتشجيع المرأة الإماراتية في مزاولة العمل التجاري، ما جعلها ضمن النماذج العالمية في إدارة وقيادة الشركات والمؤسسات الاقتصادية

وفي كافة القطاعات، بكل اقتدار وثقة ونجاح. وأثنى العويس، على جهود إدارات المجالس السابقة في قيادة دفة العمل الاقتصادي النسوي بالدولة، والإنجازات العديدة التي تحققت، ما جعل مجلس سيدات أعمال الإمارات، إحدى المؤسسات الرائدة التي عملت وما زالت تعمل، بالتعاون مع مجالس السيدات بالإمارات، في إطار متكامل لخدمة مجتمع الأعمال عامة، والإسهام في بناء علاقات شراكة استهدفت أعضاء المجلس، وجميع سيدات الأعمال بالدولة.

جاء ذلك، خلال استقبال العويس مؤخراً، بالمقر الرئيس بغرفة الشارقة، لوفد من مجلس سيدات أعمال الإمارات، برئاسة فريدة عبد الله العوضي رئيس المجلس، بحضور رغدة حمد تريم عضو مجلس إدارة سيدات أعمال الإمارات، عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة.