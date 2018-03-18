«بالما القابضة» تسلّم «سيرينيا ريزيدنسيز» في موعده

قامت «بالما القابضة»، بتسليم مشروع «سيرينيا ريزيدنسيز» الرئيس البالغة قيمته 1.5 مليار درهم في الموعد المحدد. وتمكنت الشركة من بيع 70٪ من الوحدات، بينما يتوقع للمشروع الفاخر الآن استقبال الدفعة الأولى من سكانه الذين ستكون الفرصة سانحة أمامهم لاكتشاف أفخم أنماط المعيشة على شواطئ دبي.

وقال كريم درباس، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «بالما القابضة»: «تماشياً مع نهجنا الدقيق الهادف لتسليم المشاريع حسب الجدول الزمني المحدد، يسرنا الإعلان عن تسليم سيرينيا ريزيدنسيز، ووفقاً لأعلى معايير الجودة. لقد حقق المشروع استجابة استثنائية في السوق، مع إبداء الكثير من سكان نخلة الجميرا الانتقال إلى سيرينيا ريزيدنسيز.

إضافة إلى المستثمرين الذين يبحثون عن منازل مثالية لهم لقضاء عطلات نهاية الأسبوع والأعياد في دبي. إننا نفخر بتطوير هذه الوجهة لنقدم لهم ملاذاً يتسم بمواصفات الجمال والهدوء، في أحد أشهر المواقع في دبي».

وقال حسن نيا، الرئيس التنفيذي لشركة «بانيان»: «يسعدنا الإعلان عن إنجاز سيرينيا ريزيدنسيز وفق الخطة الزمنية المحددة مسبقاً، ويطيب لنا الإعراب عن شكرنا الجزيل لشركائنا الذين ساعدونا على تحويل حلمنا إلى واقع. إنه مصدر فخر كبير لنا أن تحقق الوعد الذي قطعناه على أنفسنا، وبناء مساكن تعدّ بحقّ الأكثر تميزاً على شواطئ دبي، لذا فإننا نترقب بحماسة بالغة استقبال أصحاب المنازل في سيرينيا على ضفاف جزيرة النخلة جميرا».

يشار إلى أن هذا المشروع تم تصميمه من قبل «هازل وونغ»، المهندسة المعمارية الشهيرة التي سبق لها إبداع أبراج الإمارات الشهيرة. ويعدّ «سيرينيا ريزيدنسيز» المشروع السكني الحصري الوحيد المكتمل على هلال جزيرة النخلة جميرا، حيث تم تطويره على مساحة قدرها 850,000 قدم مربعة، ويضم 250 وحدة تتراوح بين الشقق من غرفة واحدة أو ثلاث غرف وأجنحة بنتهاوس، مع تخصيص ما نسبته 70٪ من مساحة المشروع للمناظر الطبيعية والمرافق، لضمان استمتاع السكان بالراحة والاسترخاء وفي مساحات واسعة مفتوحة.