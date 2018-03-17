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دبي المالي العالمي 2017.. عام استثنائي

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  • إعداد: عمرو عادل - غرافيك : أسيل الخليلي
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عاماً بعد آخر، يؤكد مركز دبي المالي العالمي استحقاقه المركز الأول والرئيس لتكنولوجيا الخدمات المالية بالشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

2017 كان استثنائياً بمختلف القطاعات وعلى مستوى أعداد الشركات مع الحفاظ على تمثيل جغرافي واسع النطاق عالمياً.

 

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