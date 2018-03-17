دبي المالي العالمي 2017.. عام استثنائي

تخطو الدول المتقدمة بثبات في سبيل التحول إلى الذكاء الاصطناعي، فهذا القطاع الواعد، أصبح الشاغل الأول للشركات والحكومات والأفراد، لما له من أثر كبير في تقدم الصناعات وتخفيض التكاليف، وزيادة الإنتاجية،