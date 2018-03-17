دبي المالي العالمي 2017.. عام استثنائي

عاماً بعد آخر، يؤكد مركز دبي المالي العالمي استحقاقه المركز الأول والرئيس لتكنولوجيا الخدمات المالية بالشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.
2017 كان استثنائياً بمختلف القطاعات وعلى مستوى أعداد الشركات مع الحفاظ على تمثيل جغرافي واسع النطاق عالمياً.
عاماً بعد آخر، يؤكد مركز دبي المالي العالمي استحقاقه المركز الأول والرئيس لتكنولوجيا الخدمات المالية بالشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.
2017 كان استثنائياً بمختلف القطاعات وعلى مستوى أعداد الشركات مع الحفاظ على تمثيل جغرافي واسع النطاق عالمياً.
أكدت تقارير عالمية تميز دبي وتفردها بباقة من المشاريع العقارية والإنشائية والخدمية والمرافق النوعية التي تعزز مكانتها
ارتفعت أسعار الذهب أمس بدعم من انخفاض الدولار ومن الطلب على الملاذات الآمنة في ظل المخاوف السياسية الأميركية والتوتر بين المملكة المتحدة وروسيا.
قال ناطق باسم فلاي دبي إنه في أعقاب الإعلان الأخير عن رفع الحظر الجوي على الطيران إلى أربيل تتطلع الناقلة إلى استئناف رحلاتها إلى أربيل بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني.
ذكرت «بلومبيرغ» أن مجموعة موانئ دبي العالمية تتوقع أن تحقق معدلات نمو تفوق تلك السائدة في السوق، وذلك بعد ارتفاع صافي أرباحها السنوية 15% هذا العام.
أظهر العمال الصينيون كفاءتهم المذهلة مرة أخرى. فقد قضى نحو 1500 عامل 9 ساعات فقط في تمديد خط سكة حديدية لمحطة قطارات جديدة في مقاطعة فوجيان بجنوب الصين.
أعلن ناطق في مبادلة للاستثمار في أبوظبي أن الشركة تدرس بيعاً جزئياً أو كلياً لشركة ثيبسا الإسبانية للنفط والغاز، المملوكة لها بالكامل.
طرحت شركة سامسونغ للإلكترونيات أمس الهواتف الذكية غالاكسي اس 9، وغالاكسي اس 9 + في 70 بلدا، مع احتمال تراجع الطلب عن
تعتزم الحكومة التايلاندية تبني إجراءات ضد زيادة الضرر البيئي الناجم عن السياحة في ثلاث جزر شهيرة في جنوب البلاد.
استقال لي كا-شينغ، أغنى رجل في هونغ كونغ، من رئاسة إمبراطورية المال والأعمال التي يمتلكها أمس لتنتقل مسؤولية الإدارة إلى ابنه الأكبر فيكتور.
حقق سوق دبي المالي ثاني أكبر مكاسب أسبوعية خلال العام في ختام تداولات الأسبوع الماضي مدعومة بمكاسب قوية لأسهم البنوك بقيادة «الإمارات دبي الوطني»
تفيد التقارير الصناعية بأنه من المتوقع أن ينمو الطلب على الفولاذ في الإمارات بمعدل سنوي يتراوح بين 13 و 15 % على مدى السنوات القليلة المقبلة.
أعلن مشروع «يلا بيك آب»، تطبيق الأجهزة المحمولة والحلّ القائم على الإنترنت لطلب الشاحنات المخصصة لنقل البضائع في الإمارات،