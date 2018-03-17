شركات الإمارات تشارك في «جائزة لحظات الإبداع» بالأردن

وجهت شركة مومنتس إنوفيشين للمبدعين من الأفراد والمؤسسات والشركات في دولة الإمارات دعوة للمشاركة في «جائزة لحظات الإبداع» الحدث الذي ستستضيفه العاصمة الأردنية عمّان يوم 21 أبريل المقبل لتكريم الفائزين من المملكة الأردنية الهاشمية ودول منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد عدد من الشركات تلبية الدعوة والمشاركة في الجائزة.

وتسعى فئات الجائزة إلى تكريم التفوق في الإبداع المُنجز سواء في الحلول المتكاملة، أو الحملات الترويجية، أو المنصات التكنولوجية، وتعزيز روح الإبداع والتنافسية في المؤسسات بما يحسن الإنتاجية والتطور فيها ويساهم في تقديم خدمات أفضل للمجمع وعالم الأعمال. وباب المشاركة مفتوح حتى 30 مارس المقبل، ويمكن للراغبين بالمشاركة زيارة الموقع الالكتروني الخاص بالجائزة .

وتقديم طلبات الاشتراك، كلٌ وفق الفئة التي ينتمي إليها. وقال أيمن إرشيد، الرئيس التنفيذي لشركة «مومنتس إنوفيشين»: «هدف الجائزة هو تكريم المبدعين وتحفيزهم على مواصلة العمل في دول المنطقة، وتسليط الضوء على أعمالهم المتميزة لتلهم الآخرين. ولأن دولة الإمارات في قائمة أفضل الدول العالمية من حيث الإبداع، فنحن نترقب مشاركة المزيد من الشركات والمؤسسات في جائزة لحظات الإبداع 2018.»

واختتم الرئيس التنفيذي لشركة «مومنتس إنوفيشين»: «تضم MI Awards أكثر من 26 جائزة تنقسم إلى فئتين، فئة الشركات، وفئة المؤثرين، حيث سيتم الكشف عن الفائزين خلال الحفل الرسمي لتوزيع جوائزMI Awards 2018 ، وسيحصل الفائزون على جوائزهم في حفل مهيب، وذلك بحضور ما يزيد على 500 ضيف من كبار المديرين التنفيذين وصنّاع القرار».