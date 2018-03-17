«بلومبيرغ»: موانئ دبي العالمية تتوقّع معدلات نمو أعلى من السوق

ذكرت «بلومبيرغ» أن مجموعة موانئ دبي العالمية تتوقع أن تحقق معدلات نمو تفوق تلك السائدة في السوق، وذلك بعد ارتفاع صافي أرباحها السنوية 15% هذا العام.

جاء ذلك في سياق تقرير الوكالة الاقصادية أمس على موقعها الشبكي عن مجموعة موانئ دبي العالمية، على خلفية قيام الأخيرة بنشر نتائجها المالية عن العام 2017 أول من أمس.

وذكرت بلومبيرغ في تقريرها أن مجموعة موانئ دبي العالمية، التي وصفتها بأنها تدير موانئ في كل مكان من الصين إلى أميركا الجنوبية، قد سجلت أرباحاً صافية في عام 2017 تقدر قيمتها بنحو 1.18 مليار دولار بالمقارنة مع 1.02 مليار دولار في عام 2016.

ونقلت «بلومبيرغ» في تقريرها عن سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية قوله: «تفرض الرياح الجيوبوليتيكة المضادة في بعض المناطق تحدياً، إلا أننا نتوقع أن نواصل نمونا، وأن نحقق نمواً يتجاوز نمو السوق، وأن نشهد إسهامات متزايدة من استثماراتنا الحديثة».