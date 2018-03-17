فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى أربيل الاثنين

قال ناطق باسم فلاي دبي إنه في أعقاب الإعلان الأخير عن رفع الحظر الجوي على الطيران إلى أربيل تتطلع الناقلة إلى استئناف رحلاتها إلى أربيل بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني.

وبحسب جدول رحلات فلاي دبي، من المتوقع أن تشهد الشركة أول رحلة بين أربيل ودبي الاثنين المقبل.

واستأنفت شركات الطيران رحلاتها الجوية من وإلى مطارات إقليم كردستان بعد رفع الحظر عن الرحلات الدولية في مطاري أربيل والسليمانية. وجاء فرض حظر على الرحلات الدولية من وإلى مطاري إقليم كوردستان في 29 سبتمبر الماضي كرد فعل ضمن سلسلة إجراءات أخرى من جانب الحكومة العراقية على إجراء الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان 25 سبتمبر2017.