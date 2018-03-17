افتتاح منتجع «ون آند أونلي لو سان جيران» في موريشيوس

كشف محمد الشيباني، المدير والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة كيرزنر الدولية، النقاب عن لوحة الافتتاح الرسمية لمنتجع ون آند أونلي لو سان جيران مع رئيس وزراء موريشيوس برافيند جوجناوث.

وشارك في الاحتفال فيليب زوبير، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات، لمنتجعات ون آند أونلي، وتشارلز دي فوكو، المدير العام في ون آند أونلي لو سان جيران، والعديد من الشخصيات المحلية. يحظى فندق ون آند أونلي لو سان جيران بمكانة فريدة من نوعها في موريشيوس.

حيث يحتفظ الضيوف بما يحلو لهم دائماً من شعور فريد بالخصوصية التامة والسكينة في شبه الجزيرة الخاصة به على شاطئ البحر ، مما يميزه عن أي منتجع آخر في الجزيرة.

وكذلك، تم تحويل المنتجع بأكمله، بما في ذلك تجارب الطهي الجديدة مع ردهات الطعام المطلة على الممرات المائية والطهي الحي المبتكر، وحمامات السباحة الجديدة مع الكابانا، والأماكن العامة التي أعيد تصورها، والمنتجع الصحي الجديد المذهل، وكلوب ون، والعديد من المرافق الحديثة.

وكانت ون آند أونلي قد أعلنت مؤخراً عن حزمة إضافية من الاستثمارات متضمنة منتجعات طبيعيّة ومنتجعات في المناطق العمرانيّة وبيوتاً خاصة. حيث ستكمِّل هذه الخبرات الجديدة مجموعة منتجعات ون آند أونلي المتضمنة ون آند أونلي ريثي راه في المالديف.

وون آند أونلي لو سان جيران في موريشيوس، وون آند أونلي رويال ميراج، وون آند أونلي ذا بالم في دبي، ون آند أونلي بالميلا في لوس كابس في المكسيك، وون آند أونلي كيب تاون في جنوب إفريقيا ، وون آند أونلي الإمارات وولغان فالي في الجبال الزرقاء في أستراليا. وكجزء من حزمة الاستثمارات الجديدة أعلنت ون آند أونلي عن افتتاح ون آند أونلي نيونغوي هاوس في عام 2018 و ون آند أونلي غوريلاس نست كل منهما في رواندا.