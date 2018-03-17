«يلا بيك آب» تطبيق إماراتي لطلب شاحنات النقل

أعلن مشروع «يلا بيك آب»، تطبيق الأجهزة المحمولة والحلّ القائم على الإنترنت لطلب الشاحنات المخصصة لنقل البضائع في الإمارات، عن إطلاق المرحلة المقبلة من تطبيقه للأجهزة المحمولة والموجه لتلبية المتطلبات التجارية في الإمارات.

وأطلقت «يلا بيك آب» هذه الخدمة بالتعاون مع شركة «ذا بوكس»، مزود خدمات التخزين الذاتي وشحن البضائع، والتي تتمتع بخبرة تزيد على 10 أعوام في دولة الإمارات.

تطبيق

ويتيح «يلا بيك آب» لعملائه من الأفراد والشركات طلب الشاحنة الأقرب إليهم لنقل البضائع القيّمة كبيرة الحجم، وذلك عبر الإنترنت أو التطبيق المخصص للهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد أو «آي أو إس».

وقد أطلقت «يلا بيك آب» الآن المرحلة المقبلة من تطبيقها الناجح بالفعل لتزويد الشركات في الإمارات بحلول نقل وشحن رفيعة المستوى ضمن ثلاث فئات هي: «لاست مايل ديليفري» و«ديليفري مانجمنت سيستم» و«سيرفي مانجمنت سيستم».

وقال «إيلي التوم»، المؤسس والرئيس التنفيذي لمشروع «يلا بيك آب»: «تحالفنا الاستراتيجي مع ذا بوكس أضاف إنجازاً آخر إلى سجلنا كشركة ناشئة متميزة. فمن تقديم خدمات اعتيادية لنقل البضائع للأفراد والشركات، نقوم الآن بالتوسع نحو إدارة عمليات التوصيل والتوصيل الفوري وتتبع حركة البضائع لضمان تسليمها في الموعد المحدد.

وهذا لن يمنحنا أفضلية فحسب، وإنما سيدفعنا إلى الأمام أيضاً لنصبح وجهة متكاملة لحلول نقل البضائع للأفراد والشركات على حد سواء. وننشد من خلال خدماتنا بناء منظومة نقل بضائع آمنة وسريعة توفر خدمات ملائمة وتجربة سلسة».

خدمات

وأضاف: «كحل قائم على تطبيقات الويب، فإن الراحة التي يوفرها يلا بيك آب لا مثيل لها. حيث يمكن للعملاء من خلال إنشاء حساب على تطبيقنا استئجار الخدمات المطلوبة بكل سهولة. ويتمثل هدفنا بزيادة أسطولنا إلى 500 شاحنة نقل عبر دولة الإمارات بنهاية العام 2018 وتسجيل 300 شركة هذا العام. وقد شهدنا زيادة شهرية في إيراداتنا بمعدل 40 % منذ إطلاق مشروعنا في 2016».

ومن جانبه، قال «وديع حداد» المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ذا بوكس»: «لقد ارتبطنا بعلاقات وطيدة مع يلا بيك آب منذ أكثر من عام ونحن مسرورون بإطلاق المرحلة الثانية من تطبيقنا، والذي يلبي بشكل محدد متطلبات القطاع التجاري».