«نخيل»تزيد تألق دبي عقارياً بـ 11 مليار يورو مشاريع قيد الإنجاز

أكدت تقارير عالمية تميز دبي وتفردها بباقة من المشاريع العقارية والإنشائية والخدمية والمرافق النوعية التي تعزز مكانتها السياحية وكمحور للتواصل التجاري بين قارات العالم.

وأكدت «لوموند» أن جزيرة النخلة أصبحت إحدى أبرز أيقونات ومعالم دبي، موضحةً أن مشاريع «نخيل» ومن بينها «بالم 360» تشكل إضافة نوعية للإمارة.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن المشاريع المميزة في دبي تلفت أنظار المستثمرين من العالم بفضل العوائد الاستثمارية التي تحققها وتتفوق على عوائد الاستثمار في أوروبا.

وسلطت الصحيفة الضوء على مشاريع نخيل المشاركة في معرض MIPIM العقاري الفرنسي ومنها «بالم 360» والفرص الاستثمارية التي تعرضها الشركة بقيمة 2.5 مليار دولار خلال الحدث العقاري.

وتمتلك «نخيل» مشاريع عقارية تحت الإنشاء بقيمة 11.3 مليار يورو والآن مع استقرار السوق تعمل الشركة على التوسع في العديد من المجالات مثل التجزئة والضيافة إلى جانب استثماراتها الكبيرة في القطاع العقاري.

وأكد تقرير نشرته أخيراً شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك» أن دبي برزت كبوابة عالمية حيوية جعل منها موقعها الجغرافي المميز في موضع حسن لتشكل وجهة محورية للوصول إلى آسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا التي تعتبر جميعاً مراكز نمو اقتصادي رئيسية للمستقبل.

وأضاف التقرير أن دبي خلال 4 ساعات طيران، قادرة على الوصول إلى10 مدن عالمية رئيسية بما فيها الرياض ودلهي، فيما تبعد24 مدينة رئيسية أخرى بما فيها لندن وسنغافورة وفرانكفورت مسافة 8 ساعات طيران.

وتحتل الإمارة المرتبة الثالثة على مستوى العالم في النقل والبنية التحتية، فيما صُنِّف مركز دبي المالي العالمي مؤخراً ضمن أفضل 10 مراكز مالية عالمية. ويقود قطاع الضيافة في المدينة الطلب المتزايد من الأسواق الجديدة والقائمة وفي القطاع العقاري السكني، حافظت دبي على جاذبيتها لدى المستثمرين والمستأجرين على حد سواء.