«دو» تختار فورتينت لتوفير خدمات الأمن المدارة عبر السحابة لعملائها

أعلنت شركة فورتينت، المتخصصة عالمياً في مجال حلول أمن الشبكات الشاملة والمتكاملة والمؤتمتة، أن دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اختارت حلول نسيج فورتينت الأمني كأساس لخدمات أمن المعلومات المدارة والخاصة بإدارة التهديدات الموحدة عبر الخدمات السحابية (UTM).

والمصممة لعملاء الشركة المتميزين من المؤسسات، إضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تعمل حلول FortiPortal التي توفرها فورتينت كواجهة موحدة للمعلومات في المؤسسة، وتوفر الرؤية الأمنية والتحكم في حركة تدفق البيانات الخاصة بالعملاء عبر شبكة المؤسسة.

وقال فريد فريدوني، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس وحدة حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «بالنسبة لخدمات الإنترنت النظيف على الشبكة، قمنا بفحص منتجات العديد من المزودين، وقد نجحت فورتينت في تلبية معايير التقييم الصارمة التي استندت إلى توفير بوابة مخصصة للعملاء، وميزات الأمان».

من جهته، قال آلان بينيل، نائب الرئيس الإقليمي لشركة فورتينت في منطقة الشرق الأوسط: «لقد ساهمت شراكتنا مع دو في تعزيز مكانة فورتينت كشريك عالمي موثوق لمزودي خدمات الاتصال.

ويسهم تصميم النسيج الأمني الفريد الذي تقدمه فورتينت في تمكين مزودي الخدمات الأمنية المدارة من توفير حلول أمنية متكاملة تتيح للعملاء بيئات متنوعة وتلبي احتياجاتهم الأمنية. وقد ساعد هذا النهج شركة «دو» على تحقيق التميز التنافسي من خلال توفير خدمات سحابية تتسم بالتميز والأمن، مع التقليل من التكاليف التشغيلية والتعقيد في الوقت نفسه».