«مبادلة» تدرس بيعاً جزئياً أو كلياً لثيبسا الإسبانية

أعلن ناطق في مبادلة للاستثمار في أبوظبي أن الشركة تدرس بيعاً جزئياً أو كلياً لشركة ثيبسا الإسبانية للنفط والغاز، المملوكة لها بالكامل.

ونقلت رويترز أمس عن الناطق أن مبادلة ستستخدم حصيلة هذا البيع في التوسع. وأفاد بأن «مبادلة» تبحث حالياً مع الإدارة المسؤولة في ثيبسا عدة خيارات تشمل إدراج أسهم ثيبسا في البورصة أو بيعها بالكامل إلى مستثمر آخر.

وأضاف أن «الخيارات التي سندرسها تشمل إدراجاً محتملاً، واتفاقيات شراكة استراتيجية والمشاركة مع مستثمرين آخرين». وتتخصص ثيبسا في تكرير وتوزيع النفط، بالاضافة إلى اكتشاف النفط وإنتاجه في آسيا، وشمال أفريقيا وأميركا اللاتينية. وكانت مبادلة قد اشترت في 2011 الحصص المتبقية في ثيبسا بعد شراء تدريجي لأسهم فيها، من توتال النفطية الفرنسية، مقابل 9.3 مليار دولار (حوالي 7.5 مليارات يورو).

وأعلنت ثيبسا أمس الأول عن تحقيق طفرة في صافي أرباحها المعدل بنسبة 60 %، بينما قفز صافي ربحها الأساسي 18 % لتبلع 1.87 مليار يورو.