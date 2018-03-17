طيران الإمارات العلامة التجارية العربية الوحيدة على قائمة السمعة العالمية

احتفظت طيران الإمارات للعام الثاني على التوالي بمكانها ضمن أفضل 100 علامة تجارية من حيث السمعة على مستوى العالم لعام 2018.

وتصدر القائمة سنوياً عن مؤسسة «ريبيوتيشن إنستيتيوت» والتي تعد بمثابة الرائدة العالمية في تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بالسمعة، سواء كانت سمعة الدول، المدن، الشركات، العلامات التجارية ومختلف الكيانات السياسية والاقتصادية.

وكانت «ريبيوتيشن إنستيتيوت» قد أعلنت عن قائمة 2018 أمس من مقرها الرئيسي في مدينة بوسطن بولاية ماساتسويتش الأميركية. وتعد طيران الإمارات هي العلامة التجارية العربية الوحيدة التي ظهرت ضمن هذه القائمة لعام 2018، وهي ميزة انفردت بها العام الماضي أيضاً.

وحصلت الناقلة في قائمة هذا العام على المركز الــ 60، برصيد 70.5 نقطة، متفوقةٍ بذلك على علامات تجارية عالمية ذائعة الصيت مثل «أوراكل» التي حلت في المركز الــ 65 برصيد 70.1 نقطة، «فورد» التي حلت في المركز الــ 71 برصيد 69.7 نقطة، و«توشيبا» التي حلت في المركز الــ 81 برصيد 68.8 نقطة. كما تفوقت طيران الإمارات أيضاً على علامات هيلتون، هيرشيز، زيروكس، دي إتش إل، نيسان، إيباي، هيتاشي، كوكاكولا.

واستندت مؤسسة «ريبيوتيشن إنستيتيوت» في تصنيفها لأفضل الشركات والمؤسسات سمعة على مستوى العالم في 2018 إلى أكثر من 230,000 تصنيفاً فردياً تم تجميعها خلال الربع الأول من العام الجاري. وتصدرت شركة رولكس السويسرية الشهيرة المتخصصة في إنتاج الساعات الفاخرة قائمة «ريبيوتيشن إنستيتيوت» للعام الثالث على التوالي، وإن شهدت تراجعاً طفيفاً في رصيدها هذا العام.