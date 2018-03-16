«أدنوك أوفشور» تمنح عقد منشآت نفطية لتحالف شركات

منحت «أدنوك اوفشور» التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عقداً لتحالف من الشركات يضم: (شيودا للهندسة)، و(المتضامنون للمشاريع الهندسية)، يتعلق بالبناء والمشتريات والأعمال الهندسية في جزيرة زيركو الواقعة على مسافة 140 كيلومتراً شمال غرب أبوظبي.

وذكرت مجلة ميد أن العقد يشمل أعمال التصميم والمشتريات والبناء لرفع كفاءة مرافق «أدنوك اوفشور» في جزيرة زيركو، المتوقع أن يدعم مشروع حقل زكوم الأعلى البحري، ويشمل إضافة آليات جديدة لمعالجة النفط والمرافق المعتادة اللازمة وغرفة تحكم ورفع مستوى التعديلات في زيركو. وأضافت «ميد» أن المشروع سينفذ على وجه السرعة وينتهي عام 2020.

وتقدم للمشروع شركات أخرى شملت سايبيم الإيطالية وتكنيكاس رونيداس الإسبانية وهيونداي للهندسة والبناء الكورية الجنوبية وبتروفاك البريطانية.