دبي للإحصاء: 3.4 % ارتفاع الرقم القياسي للصناعة التحويلية في الإمارة

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية في دبي، بنسبة 3.42 %، حتى الربع الثالث من 2017، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، والتي بلغت 6.26 %.

جاء ذلك في التقرير الصادر عن مركز دبي للإحصاء، الذي أظهر ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية، نظراً لزيادة أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 18.97%، والتي أسهمت بدفع الرقم العام للمنتج الصناعي نحو الارتفاع بمقدار 3.04 نقاط مئوية، حيث أسهم ارتفاع أسعار منتجات هذا النشاط بنسبة 88.8 %، في مجمل التغير في المعدل العام لأسعار المنتج الصناعي.

وارتفعت أسعار مخرجات الجلد والمنتجات ذات الصلة بنسبة 6.15 %، والصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 4.22 %، ومنتجات المعادن اللا فلزية الأخرى 1.64 %، والمنتجات الغذائية 1.52 %، والمركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة بنسبة 1.28 %، والورق ومنتجات الورق بنسبة 0.50 %.

وسجلت بعض الصناعات انخفاضاً في أسعارها للفترة حتى الربع الثالث، حيث تراجعت أسعار كل من إصلاح وتركيب الآلات والمعدات بنسبة 7.82 %، والملابس بنسبة 7.34 %، والكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.01 %، ومنتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.08 %، ومنتجات التبغ بنسبة 1.95 %، والمعدات الكهربائية بنسبة 1.79 %، ومنتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات بنسبة 0.70 %، والمنسوجات بنسبة 0.10 %.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية، انخفاضاً بمعدل 6.26 % خلال عام 2016، مقارنة بأسعار 2015. وأرجع التقرير ذلك، إلى انخفاض أسعار كل من المنتجات النفطية المكررة بنسبة 21.33 %،.

والتي أسهمت بهبوط الرقم العام لأسعار المنتج بمقدار 4.17 نقاط مئوية، أي أن تراجع أسعار منتجات هذا النشاط، أسهمت بنسبة 67 % في مجمل التراجع وتزامن ذلك مع تراجع أسعار منتجات الفلزات القاعدية أو الأساسية «المنتجات المعدنية الأساسية» بنسبة 11.57 %، التي أسهمت في دفع الرقم العام للمنتج الصناعي نحو الانخفاض بمقدار 1.4 %، ليسهم مع نشاط المشتقات النفطية المكررة مجتمعان بنسبة 89 %، من التراجع في المستوى العام لأسعار مخرجات المنتج الصناعي.