حمدان بن راشد: توسّعات «دبي التجاري» تجذب الشركات والمعارض الدولية

تفقد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية أمس التوسعات الجديدة في مركز دبي التجاري العالمي، التي تشمل إضافة مبنى «ون سنترال» الذي يضم عدداً من الأبراج المكتبية والسكنية والفنادق، التي يحتوي كل برج منها على متاجر متنوعة للتجزئة ومساحات مكتبية في الأبراج الخاصة بالمكاتب في أهم منطقة في دبي للأعمال التجارية.

وأشاد سموه بسرعة الإنجاز لهذا المشروع الحيوي الواعد الذي سيزيد من المساحات المطلوبة في منطقة مركز دبي التجاري العالمي سواء على صعيد المكاتب ومتاجر التجزئة والحدائق الخضراء، أو فيما يخص الفنادق والشقق الفندقية التي زاد عدد غرفها الجديدة على ألف غرفة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أن مشروع توسعة المركز التجاري سيشكل عامل جذب واستقطاب للمزيد من الشركات العالمية والمعارض الدولية خاصة بعد بلوغ المرحلتين الثالثة والرابعة من التوسعة إلى التمام.

رافق سموه خلال الجولة بطي سعيد الكندي نائب رئيس مجلس إدارة المركز بالإنابة وهلال سعيد المري الرئيس التنفيذي للمركز، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين في مركز دبي التجاري العالمي.