جمعية إدارة المرافق تؤسس لجنة الشركات الأعضاء الاستراتيجيين

أطلقت «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق»، فئة جديدة للأعضاء المنضوين تحت مظلتها، وهي «فئة الشركات الأعضاء الاستراتيجيين»، بالإضافة إلى تأسيس «لجنة الشركات الأعضاء الاستراتيجيين»، التي ستضم الأعضاء الرواد في الجمعية.

جاء الإعلان، خلال احتفالية للأعضاء المؤسسين، أقيمت مؤخراً بفندق ذا بالاس داون تاون دبي. وقال جمال لوتاه رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق: ملتزمون بتنفيذ استراتيجيات إدارة المرافق المستدامة، حيث يقدم أعضاؤنا مساهمات كبيرة، لتوفير إدارة متكاملة لكافة جوانب قطاع إدارة المرافق، واستقطاب قادة عالميين في هذا المجال، ليكونوا جزءاً من نشاطاتنا الإقليمية. كما تم خلال احتفالية الأعضاء المؤسسين، تكريم الجهات المؤسسة لجمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق، على مساهماتها في نجاح الجمعية منذ تأسيسها قبل 8 سنوات.