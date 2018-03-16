17 % ارتفاع السياحة البريطانية إلى الإمارات

أكد تقرير نشرته صحيفة إندبندنت البريطانية أن السياحة البريطانية إلى الإمارات ارتفعت بنسبة 17% العام الماضي مقارنة بالعام السابق له.

وأشارت إلى أن السائحين البريطانيين باتوا يركزون على نحو متزايد على التوجه إلى دبي وأبوظبي لقضاء العطلات. وشملت قائمة السائحين البريطانيين العام الماضي إلى الإمارات شخصيات شهيرة منها الملاكم البريطاني انطوني جوشوا، ما يؤكد توجه مشاهير عالميين إلى الإمارات ومنهم المغني جاستين بيبر. وكانت أرقام رسمية سابقة من لندن أظهرت العام الماضي أن أعداد البريطانيين الذين يتدفقون على دبي من أجل السياحة تضاعفت 19 مرة خلال السنوات العشرين الأخيرة، لتتربع دبي بذلك على قمة الوجهات السياحية للبريطانيين من حيث الزيادة السنوية المطردة في الإقبال عليها.