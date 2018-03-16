4.2 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، خلال الأسبوع، 4.2 مليارات درهم، كان أبرزها رهون بقيمة قدرها 2.4 مليار درهم، من خلال 298 إجراء.

وتم تسجيل 655 مبايعة بقيمة 1.8 مليار درهم، منها 110 مبايعات للأراضي بقيمة 950 مليون درهم، و545 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 850 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 325 مليون درهم، بمنطقة وادي الصفا 5. وتصدرت اليفره 2، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم. وجاءت مبايعة بقيمة 41 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2، كأهم مبايعات الشقق والفلل.

وتصدرت مرسى دبي، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 62 مبايعة بقيمة 106 ملايين. وسجلت الرهونات 2.4 مليار درهم، منها 107 رهونات أراض بقيمة ملياري درهم، و191 رهن فلل وشقق بقيمة 400 مليون درهم، أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 367 مليون درهم، ورهن بمنطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 300 مليون درهم.

تصرفات الخميس

وحققت التصرفات أمس، 727 مليون درهم، حيث تم تسجيل 146 مبايعة بقيمة 318 مليون درهم، منها 8 مبايعات للأراضي بقيمة 47 مليون درهم، و138 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 271 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 15 مليون درهم، بمنطقة السطوة. وتصدرت الثنية الخامسة، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 41 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2، كأهم المبايعات. وتصدرت الوصل، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 31 مبايعة بقيمة 94 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 409 ملايين درهم، منها 19 رهن أراض بقيمة 288 مليون درهم، و58 رهن فلل وشقق بقيمة 121 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 120 مليون درهم، وأخرى بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 78 مليون درهم.