«كاديلاك» تطرح الطراز الجديد من XT5 الجديدة كلياً

طرحت علامة السيارات الفاخرة «كاديلاك» الطراز الجديد من XT5 في منطقة الشرق الأوسط، والتي تمتاز بالفخامة الرحبة والخصائص الملائمة عالية التقنية لتوفير تجربة مثالية للرحلات الطويلة المريحة.

وقد تم إضافة تحسينات جديدة على التصميم الخارجي والمقصورة الداخلية للطراز الجديد تشمل بعض الخصائص البارزة مثل مرآة الكاميرا الخلفية، ونظام مطوّر لتجربة مستخدم كاديلاك من الجيل الثاني.

وقال كريستيان سومر، المدير الإداري لدى كاديلاك الشرق الأوسط: «عندما أطلقنا مركبة XT5 لأول مرّة، تم تحديد معيار خاص لابتكار كروس أوفر متعددة الاستخدامات. ومن خلال تقديم طراز 2018، لمسنا مدى اهتمام عملاء الشرق الأوسط بما توفّره XT5 من مستوى عال من التصميم، والتكنولوجيا، وميزات الأمان».