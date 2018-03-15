خطاب نوايا بين «الاقتصاد» والشؤون الخارجية اليونانية

وقعت وزارة الاقتصاد خطاب نوايا مع وزارة الشؤون الخارجية اليونانية حول تعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بالمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتعاون الابتكاري والتكنولوجي.

وقع الخطاب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وجورج كاتروغالوس، الوزير المناوب للشؤون الخارجية بجمهورية اليونان، خلال اجتماع عقد على هامش ملتقى الأعمال الإماراتي اليوناني، الذي تم تنظيمه في دبي بالتعاون وزارة الاقتصاد واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وغرفة تجارة وصناعة دبي.

واتفق الجانبان بموجب خطاب النوايا على تكثيف الحوار والمباحثات بين الجهات المختصة في البلدين، وزيادة اللقاءات الرفيعة المستوى واجتماعات المسؤولين والخبراء والمختصين من الجانبين، للوصول إلى مذكرة تفاهم خلال المرحلة المقبلة تسهم في تعزيز التعاون الشامل بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة والابتكار والتكنولوجيا، وبناء شراكات مثمرة بين أصحاب المشاريع في كلا البلدين تسهم في رفع التبادلات التجارية، وتمكين رواد الأعمال من مواكبة أحدث التقنيات العالمية، بما ينسجم مع الرؤية التنموية للبلدين ويحقق مصالحهما المشتركة.

حضر الاجتماع حميد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة، وماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، وحمد بو عميم، مدير عام غرفة دبي، ومحمد اليوسفي، مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب عدد من المسؤولين والمستشارين من البلدين.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع أيضاً سبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، التي جاء في مقدمتها السياحة والطيران المدني وتنمية التجارة البينية وتعزيز التعاون في الخدمات اللوجستية والمنتجات الغذائية، إلى جانب توطيد الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وتعزيز الاستثمارات الثنائية والمتبادلة وخصوصاً في القطاعات ذات القيمة المضافة.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لطالما استحوذ على اهتمام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وإن الحكومة التزمت بتطوير سياسة داعمة له ووفرت الأطر التشريعية والنظم المؤسسية المحفزة لنموه، إيماناً بدوره المحوري في تعزيز تنوع واستدامة الاقتصاد الوطني وتحقيق الانتقال المتوازن نحو مرحلة ما بعد النفط.

وأضاف أن البرامج والمبادرات الحكومية والخاصة الرائدة التي تم إطلاقها في الدولة لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وربطها بالتكنولوجيا والمعرفة والابتكار، أسهمت في إيجاد أسس متينة لنمو المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالدولة وإحداث نقلة مهمة في تطوير أدائها وزيادة عددها ومساهمتها في دفع عجلة التنمية.

تبادل الخبرات

وأثنى معالي المنصوري على جهود التعاون بين البلدين في تبادل الأفكار والخبرات وتعزيز الشراكة لدعم هذا القطاع ومد جسور التواصل بين رواد الأعمال بدولة الإمارات ونظرائهم في مجتمع الأعمال اليوناني، لاكتساب مزيد من الخبرة وتحقيق نمو في الأنشطة التجارية والاستثمارية التي ينفذها أصحاب المشاريع، ولا سيما في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

كما أكد حرص الإمارات على تطوير تعاونها الاقتصادي القائم على الشراكة والتكامل مع اليونان في مختلف المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها السياحة والتجارة الخارجية والتبادلات الاستثمارية وقطاع الأغذية والزراعة والنقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية.