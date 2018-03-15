عطلة الربيع تنشّط الطلب على السفر

تشهد حركة الحجوزات والسفر على رحلات الطيران من وإلى الإمارات نمواً ملحوظاً مدعومةً بموسم الإجازة المدرسية وإجازة الربيع، ليتراوح معدل الإشغال على بعض الوجهات ما بين 85 –95 % في الأيام الثلاثة الأولى من الإجازة التي تمتد من الجمعة 23 مارس حتى 8 أبريل.

وقال مسؤولون في شركات سياحة وسفر عاملة بالدولة إن ارتفاع الإشغال أثر في مستوى أسعار تذاكر الطيران التي ارتفعت بنسب تتراوح بين 10 –15 % على بعض الوجهات، مشيرين إلى أن نسب الارتفاع تختلف من وجهة إلى أخرى تبعاً لحجم الطلب.

وقال سعيد العابدي، رئيس مجموعة العابدي القابضة، إن الطلب على السفر يرتفع تدريجياً مع اقتراب عطلة الربيع، ويصل إلى الذروة في 23 مارس أول أيام العطلة، وهو الأمر الذي يرافقه ارتفاع في أسعار التذاكر بنسبة تتراوح بين 10 –15 % مقارنة بالأيام العادية.

وأضاف أن الطلب على السفر ينقسم إلى شقين، الأول يتركز على بعض الوجهات الإقليمية مثل الأردن ومصر ولبنان، وغالبية هؤلاء من العائلات الوافدة التي ترغب في قضاء الإجازة في دولها الأصلية، أما الجزء الثاني من الطلب فيتركز على دول شرق آسيا وشرق أوروبا مثل البوسنة وصربيا، وهناك أيضاً أذربيجان.

وقال العابدي إن الطلب لا يقتصر على الرحلات المغادرة، بل إن متوسط نسب إشغال الرحلات القادمة يتجاوز 80 %، مشيراً إلى أن الأجواء الثلجية العاصفة في أوروبا انعكست على التدفقات السياحية إلى دبي، حيث استقطبت الإمارة العديد من الوفود والمجموعات السياحية التي غيرت برامجها من أوروبا إلى الوجهات الدافئة، خاصة دبي.

وأوضح أن الإمارات تعتبر وجهة أساسية بالنسبة إلى السائح الخليجي على مدى العام، لا سيما خلال الإجازات، حيث تشير الحجوزات الأولية إلى ارتفاع نسب الإشغال بشكل كبير من الوجهات الخليجية إلى دبي، لا سيما من السعودية، مشيراً إلى أن المقومات السياحية التي تتمتع بها الإمارات بشكل عام وتنوع المنتج السياحي جعلت الإمارات خياراً أول للعائلات الخليجية بشكل عام، والسعودية بشكل خاص.

حجوزات

من جهته، قال رياض الفيصل، المدير العام لشركة أصايل للسياحة، إن الحجوزات على عطلة الربيع تشهد ارتفاعاً كبيراً، وهو الأمر الذي ينعكس على متوسط أسعار التذاكر التي تواصل الارتفاع مع اقتراب موعد الإجازة.

وأضاف أن زيادة السعة المقعدية في السوق الإماراتي أسهمت في تخفيف الضغط على الحجوزات، مشيراً إلى أن السعة المقعدية للناقلات الإماراتية ارتفعت بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي مع مواصلتها استلام طائرات جديدة بأحجام كبيرة.

وأوضح أن تطور المنتج السياحي في الإمارات لا سيما بعد افتتاح المدن الترفيهية والمعالم السياحية الجديدة يسهم في زيادة الإقبال.

وقال غسان العريضي الرئيس التنفيذي لشركة «ألفا لإدارة الوجهات» إن العطلة تساهم بشكل كبير في تنشيط القطاع السياحي، لا سيما السياحة الداخلية التي تعتبر المستفيد الأكبر، مشيراً إلى وجود توجه كبير لدى العائلات في الإمارات لقضاء العطلة بالدولة أكثر من السفر إلى أي وجهات سياحية أخرى.

بوصلة

وأضاف أن هناك حركة حجوزات قوية تشهدها الدولة من خارج الإمارات، حيث شهدت نمواً أكثر من العام الماضي، تزامناً مع الفعاليات التي تشهدها دبي في شهري مارس وأبريل، لافتاً إلى أن الأجواء المثالية في الدولة ساهمت في تحويل البوصلة السياحية إلى الداخل، لا سيما في ظل الأجواء الثلجية العاصفة التي تشهدها بعض العواصم السياحية العالمية.

إقبال

لا يقتصر الطلب على السفر خلال عطلة الربيع المقبلة على الرحلات المغادرة، بل هناك طلب كبير على الرحلات القادمة إلى الإمارات، لا سيما من السوق السعودي الذي يعتبر من أهم الأسواق المصدرة للسياح إلى الإمارات خلال الإجازات والعطلات القصيرة.