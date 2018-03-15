«مايكروسوفت» تطلق مركزين للبيانات في أبوظبي ودبي

كشفت شركة «مايكروسوفت» أمس عن إطلاق أولى مراكز بياناتها في المنطقة وذلك في أبوظبي ودبي، والتي ستعمل على تقديم خدماتها السحابية من أجل تمكين المؤسسات والحكومات والشركات في الإمارات والشرق الأوسط لتحقيق مزيد من الأعمال وإتاحة فرص غير مسبوقة بالمنطقة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث ستساهم إمكانات «مايكروسوفت» السحابية مع البنية التحتية المتطورة لـ«اتصالات» في دفع عجلة تمكين التقنيات السحابية في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

مدينة ذكية

وقال سيد حشيش المدير العام الإقليمي لدى شركة «مايكروسوفت الخليج» خلال مؤتمر صحفي في دبي أمس، إنه من المتوقع دخول مركزي البيانات قيد العمل خلال العام 2019، مؤكداً أن المركزين يهدفان إلى مواكبة ودعم خطط «المدينة الذكية» والذكاء الاصطناعي في الإمارات، وخدمة القطاعات الحكومية والخاصة في المنطقة بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن مراكز الشركة باتت تغطي 5 مناطق جغرافية في العالم، مشيراً إلى أن المراكز ستدعم ربط الشركات الإقليمية بالفرص المتاحة في جميع أنحاء العالم، وتعزيز تنافسيتها، كما ستساعد على تسريع الاستثمارات الجديدة وتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات السحابية للأفراد والمنظمات عبر كافة منطقة الشرق الأوسط.

وسوف توفر خدمات «مايكروسوفت» السحابية مثل أزور وأوفيس 365 وديناميكس 365 عبر مراكز البيانات الجديدة في دبي وأبوظبي الجودة والأداء العالي والثقة اللازمة لضمان حماية البيانات وتطوير الأعمال، وستسخر «مايكروسوفت» خبراتها في حماية البيانات وتمكين العملاء في جميع أنحاء العالم لدفع عجلة التحول الرقمي، وسيلتزم كل مركز بيانات جديد بمبادئ سحابة «مايكروسوفت» ليصبح تلقائياً واحداً من أكبر البنى التحتية السحابية في العالم، والتي تخدم حاليا مليار عميل وأكثر من 20 مليون شركة حول العالم.

وأضاف حشيش: «تمتلك مايكروسوفت تاريخا عريقا يربطها بالمنطقة منذ أكثر من عقدين، وقد استثمرت على مر السنين بشكل كبير في المنطقة، واليوم انطلاقاً من الطلب المتزايد من العملاء على خدمات الحوسبة السحابية ونظرا للفرص الهائلة التي تقدمها هذه التقنية، قمنا بإطلاق مراكز البيانات المحلية كخطوة منطقية تلبي احتياجات عملائنا، ويكمن طموحنا في جعل سحابة مايكروسوفت جزءاً استراتيجياً أساسياً في التنمية الاقتصادية الإقليمية».

اقتصاد المعرفة

من جهته، قال سلفادور أنغلادا رئيس قطاع الأعمال في «اتصالات» إن هذا التعاون الاستراتيجي يعزز رؤية الإمارات 2021 لتصبح واحدة من أهم الاقتصادات القائمة على المعرفة في العالم، كما تتوافق شراكتنا مع «مايكروسوفت» مع هدفنا الاستراتيجي المتمثل في قيادة المستقبل الرقمي، لنكون بذلك الشريك الأمثل في هذه الرحلة الرقمية.

وتتعاون وحدة أعمال «اتصالات ديجيتال» بشكل وثيق مع «مايكروسوفت» كمزود للحلول السحابية، والتي تقدم بدورها اتصالاً ذا جودة عالية من خلال استخدام تقنية الربط «ExpressRoute Microsoft» فضلاً عن الخدمات السحابية الخاصة باستخدام «Stack Azure”، كما تقدم «اتصالات» خدمات الاستشارة والإدارة لضمان انتقال العملاء بشكل سلس إلى الخدمات السحابية، وتسخير القدرات الهائلة لسحابة مايكروسوفت الذكية التي يتم تقديمها من مراكز البيانات الحديثة.

كما تتعاون«مايكروسوفت» مع شركاء التكنولوجيا في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا لتسهيل التدريب وزيادة التوظيف في العديد من القطاعات، وقد تم أيضاً دعم حوالي 4000 مشروع ناشئ عن طريق برامج مثل أكاديمية مايكروسوفت وجمعية مايكروسوفت السحابية، والتي تساعد بدورها الناس على بناء مجموعة من المهارات وكذلك تجهيزهم للدخول إلى سوق العمل في المنطقة.

تخزين البيانات

قال سيد حشيش إن مراكز البيانات تدعم انتقال عدد أكبر من البنوك إلى السحابة وذلك تماشياً مع تعليمات المصرف المركزي بضرورة تخزين بيانات العملاء والمعلومات الخاصة بجميع الحسابات المصرفية داخل الدولة فقط، مشيراً إلى أن الشركة تتباحث مع بنوك إماراتية عدة بهذا الشأن، وأن انتقال البنوك للسحابة يدعم جهود البنوك في تحسين خدمة العملاء والتحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر.