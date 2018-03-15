470 مليون درهم إيرادات فنادق أبوظبي في يناير

بلغت إيرادات فنادق أبوظبي نحو 470 مليون درهم في يناير الماضي، موزعة بواقع 425.6 مليوناً للعاصمة أبوظبي، و25.6 مليوناً لمدينة العين، و18.5 مليوناً لمدينة الظفرة.

وأظهرت بيانات لدائرة السياحة والثقافة في أبوظبي، أمس، أن متوسط سعر الغرفة في فنادق العاصمة أبوظبي وصل إلى 358 درهماً في يناير الماضي، بانخفاض على أساس سنوي 5%، فيما وصل إلى 302 درهم في العين، بانخفاض 13.4%، و742 درهماً في الظفرة، بارتفاع 69.6%. وارتفع عدد نزلاء فنادق أبوظبي بنسبة 7.4% إلى 437.22 ألف نزيل في يناير، مقارنة بـ407 آلاف نزيل في يناير 2016، بزيادة نحو 30.15 ألف نزيل.

وكان الصينيون الأكثر زيارة للفنادق من ناحية العدد بعدما وصل عددهم إلى 38.9 ألف نزيل في يناير الماضي بزيادة 10.7%، ثم الهنود بواقع 34 ألف نزيل بزيادة 31.5%، يتبعهما البريطانيون بنحو 25 ألف نزيل بزيادة 19.1%، ثم السعوديون بنحو 22.7 ألف نزيل بزيادة 15.4%. وحل الأميركيون في المركز الخامس بعدما وصل عددهم إلى 17.8 ألف نزيل بزيادة 36.1%، ثم الألمان بنحو 13.5 ألف نزيل بزيادة 22%، يتبعهما المصريون والفلبينيون بنحو 13.3 ألف نزيل و11.7 ألف نزيل على التوالي.

وبحسب بيانات الدائرة، كان هدف نسبة 47% من الزائرين قضاء العطلات، و31% للأعمال، و8% للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، و7% للتسوق، و4% لزيارة العائلة والأصدقاء، و2% لأغراض أخرى.

واستحوذت أبوظبي على النسبة الأكبر من نزلاء الفنادق بواقع 387.9 ألف نزيل بزيادة 6.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017، فيما بلغ نصيب مدينة العين نحو 37.38 ألف نزيل، والظفرة 11.92 ألف نزيل. وبلغت نسبة الإشغال في فنادق أبوظبي خلال يناير الماضي نحو 78% بزيادة قدرها 2.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت نسبة الإشغال في العين 59%، والظفرة 41%، ووصل متوسط فترة الإقامة في أبوظبي 2.8 يوم مقابل يومين لكل من الظفرة والعين.