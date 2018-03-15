«هيونداي أكسنت» الجديدة تصل الأسواق 26 مارس

أعلنت «هيونداي موتور» عن عزمها طرح الجيل الخامس من «أكسنت»، لأول مرة في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري. وأكدت الشركة أن السيارة ستصل إلى المنطقة يوم 26 مارس، لتمهد الطريق أمام إرساء معايير جديدة للتصميم والجودة والتقنية في سوق السيارات الصغيرة على الصعيد الإقليمي.

وكانت الشركة قد طرحت السيارة لأول مرة العام الماضي في كوريا الجنوبية، حيث يشتمل الجيل الخامس من هذا الطراز على تصميم جديد يتسم بالجرأة، ومقصورة داخلية راقية، أضيفت إليها تحسينات تقنية وهندسية عديدة، بما في ذلك نظم الحركة الأكثر كفاءة، ومواصفات القيادة الديناميكية المحسنة، فضلاً عن أحدث تقنيات السلامة ومزايا الراحة والأمان.