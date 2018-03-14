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بمناسبة اليوم العالمي للسعادة

إلزام منافذ البيع في رأس الخيمة بتخفيض أسعار السلع 50 %

المصدر:
  • رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح
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الزمت وزارة الاقتصاد منافذ البيع في رأس الخيمة تخفيض أسعار 3 آلاف سلعة ضمن 10 آلاف سلعة  على مستوى الدولة بنسبة تصل الى 50 % بمناسبة يوم السعادة العالمي في الفترة من 20 مارس حتى 20  أبريل.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في رأس الخيمة، أن السلع التي يشملها التخفيض تتركز في السلع الرئيسية.

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