الإمارات خفضت إنتاجها النفطي 6 % خلال الربع الأخير من 2017

أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن المصرف المركزي، أن دولة الإمارات خفضت إنتاجها النفطي 6% خلال الربع الأخير من العام الماضي، و4% في الربع الثالث.

وجاء الخفض في خطوة تعكس التزام الدولة بالاتفاقية التي أقرتها منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، بالتعاون مع كبار المنتجين المستقلين، وجرى بموجبها خفض الإنتاج للمحافظة على توازن السوق.

وكان أعضاء «أوبك» وكبار المنتجين المستقلين وافقوا في نوفمبر الماضي على تمديد العمل باتفاقية خفض الإنتاج حتى نهاية العام 2018، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز ضبط التوازن في السوق النفطي وفقاً لرأي خبراء في القطاع.

وانعكس التزام الأعضاء باتفاقية خفض الإنتاج على سعر سلة نفوط أوبك التي ارتفعت إلى 62.06 دولاراً في 2017 بنمو 20% مقارنة مع 2016.

وفي ظل التحسن في أسعار النفط، من المنتظر أن ينعكس ذلك إيجابياً على النشاط الاقتصادي في الدول الأعضاء للمنظمة ومن ضمنها دولة الإمارات، حيث تشير توقعات المصرف المركزي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 3.6% خلال 2018 مقارنة مع توقعات بنسبة 2.9% في 2017.