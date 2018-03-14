10 % أرباحاً نقدية لمساهمي «العربية للطيران»

أقرت الجمعية العمومية لشركة العربية للطيران، خلال اجتماعها السنوي الذي عقد في الشارقة أمس، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأسمال الشركة على المساهمين (ما يعادل 10 فلوس للسهم الواحد)، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر، 2017. الأمر الذي يعكس عاماً آخر من الأداء المالي القوي الذي سجلته الناقلة الاقتصادية الحائزة على العديد من الجوائز.

وتأتي توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية، بعد أن حققت العربية للطيران أداء مالياً قوياً للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، مسجلة أرباحاً صافية قياسية بلغت 662 مليون درهم، بزيادة 30% مقارنة بالأرباح التي سجلتها الشركة في العام السابق 2016.

وخلال الاجتماع، وافقت الجمعية العمومية على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، كما أقرّت الميزانية العامة وحسابات أرباح وخسائر الشركة للفترة نفسها. وصادقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، كما قامت بتعيين مدققي الحسابات للشركة للسنة المالية الجديدة وحددت أتعابهم.

تحديات

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: «إننا سعداء بالأداء المالي القوي الذي حققته الشركة في العام 2017.

والذي انعكس من خلال زيادة نسبة الأرباح النقدية التي أعلنا اليوم عن توزيعها على مساهمينا، إذ تتمتع «العربية للطيران» اليوم بمكانة متميزة تتيح لها مواجهة التحديات الراهنة، في الوقت الذي تواصل فيه التزامها بتطوير قطاع الطيران الإقليمي والعالمي ودفع عجلة النمو فيه. وتمثل ثقة عملائنا الكبيرة بنا العامل الرئيسي الذي يدفعنا إلى السعي قدماً نحو تحقيق استراتيجية النمو التي ننتهجها، ما سيمكننا من مواصلة أدائنا القوي خلال العام الجاري».

وجهات

وكانت «العربية للطيران» قد أضافت 21 خطاً جديداً إلى شبكة وجهاتها العالمية في العام 2017 انطلاقاً من مراكز عملياتها الرئيسية الخمس في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمغرب، ومصر، والأردن.

وتسلمت الشركة أيضاً 4 طائرات جديدة خلال العام ليصل حجم أسطولها إلى 50 طائرة من طراز «إيرباص A320»، تسير رحلاتها إلى أكثر من 145 وجهة عالمية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.

وتواصل «العربية للطيران» حصولها على التكريم على الصعيد المحلي والعالمي، وذلك تقديراً لأدائها القوي وجهودها المجتمعية، حيث فازت الشركة في العام 2017 بجائزة «الإنجازات النوعية ـ الأداء القوي والمبادرات المجتمعية» خلال حفل توزيع جوائز «إنجازات قطاع الطيران 2017»، الذي أقيم ضمن فعاليات «أمسية قطاع الطيران السنوية 2017».

وكان برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة «سحاب الخير»، والذي يهدف إلى توفير تعليم مستدام وخدمات الرعاية الصحية في المجتمعات الأقل حظاً في مختلف أنحاء العالم، قد قام بإطلاق 10 مشاريع جديدة في كينيا، وسريلانكا، وبنجلاديش، والسودان، ومصر، والأردن.