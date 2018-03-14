نمو أرباح طيران الإمارات.. وعملياتنا بأميركا يحكمها العرض والطلب

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة أن أرباح طيران الإمارات خلال السنة المالية التي تنتهي في مارس 2018 جيدة وأفضل مقارنة بالسنة المالية السابقة التي حققت فيها المجموعة أرباحاً بلغت 2.5 مليار درهم بينما وصلت العائدات إلى 94.7 مليار درهم.

وبشأن عمليات طيران الإمارات في السوق الأميركية قال سموه في تصريحات على هامش افتتاحه مركز «جنرال إلكتريك للطيران» في دبي الجنوب أمس إن طيران الإمارات تشغل عملياتها هناك بناء على قاعدة العرض والطلب، وليس للأمر علاقة باتفاقات الأجواء المفتوحة.

مشيراً إلى أنه دائماً ما ستكون هناك نقاشات بين الجانبين حول موضوع الأجواء المفتوحة، منوهاً بأن الناقلة تتمتع بشفافية كبيرة وهي جاهزة للنقاش وليس لديها ما تخفيه. وأضاف سموه إن الناقلة انتدبت مجموعة من البنوك لإصدار صكوك بقيمة 1.1 مليار دولار للاستفادة منها في دعم خطط وعمليات الناقلة.