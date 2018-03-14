دبي الأولى إقليمياً و11 عالمياً في مؤشر المدن الذكية

تصدرت دبي الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا في مؤشر أداء المدن الذكية 2017 الصادر عن مؤسسة «Juniper» العالمية ومقرها كاليفورنيا الذي ضم 20 مدينة، محتلة المركز 11 عالمياً.

وجاءت دبي في المركز الخامس في مؤشر الأمن الفرعي متفوقة على طوكيو، ولندن، وسان فرانسيسكو، ونيس، وملبورن، وبرشلونة، وبرلين. كما حلت في المركز 10 في مؤشر الإنتاجية متفوقة على سان دييغو، ونيس، وبورتلاند، وطوكيو، وريو دي جانيرو.

وحلت في المركز 12 في مؤشر الصحة الفرعي متفوقة على نيس، وسان دييجو، وبرشلونة، ووهانغزو الصينية، ومكسيكو ستي. كما حلت في المركز 14 في مؤشر التنقل الفرعي، معالجة تحديات النقل الحضري.

وصنفت الدراسة أفضل 20 مدينة ذكية عالمية وفقاً لأدائها ونشر المشاريع، عبر المؤشرات الأربعة التي تمت دراستها، جنباً إلى جنب مع استراتيجياتها المنشورة والأهداف الرئيسية لتنمية المدينة في المستقبل. وتصدرت سنغافورة مؤشر المدن الذكية الموحد الذي صدر بعنوان «المدن الذكية - ما يوفره الذكاء الاصطناعي للمواطنين؟» تلتها لندن ونيويورك وسان فرانسيسكو وشيكاغو.