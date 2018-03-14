وضع حجر أساس «قرية مدن العقارية»

أعلنت شركة مُدن العقارية، تعيين «أرابتك للإنشاءات»، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لمجموعة «أرابتك القابضة» مقاولاً لبناء مشروع قرية مدن العقارية الجديد.

جاء ذلك خلال حفل وضع حجر الأساس للمشروع الذي أقيم صباح أمس في مدينة خليفة، بحضور عبدالله الساهي، الرئيس التنفيذي لشركة مدن العقارية، وهاميش تيرويت، الرئيس التنفيذي لمجموعة أرابتك القابضة، وبويد ميريت، الرئيس التنفيذي لشركة أرابتك للإنشاءات.

وأكد عبدالله الساهي أن مشروع «قرية مدن» صممت وحداته استناداً لمخرجات استبيان الرأي الخاص بالمواطنين «نبني لإسعادك»، الذي أعطى فريق العمل صورة واضحة عن رؤية المواطنين وتطلعاتهم السكنية.

وقال: «عندما بدأنا بوضع خطط تطوير مشروع «مدينة الرياض»، أخذنا بعين الاعتبار هدفين مهمين، الأول تمكين المواطنين من تصميم منازلهم المستقبلية بسهولة، والثاني توفير مرافق مجتمعية متكاملة وفق أرقى المعايير العالمية».

وأشار إلى أن المشروع سيضم مركزاً للمبيعات و9 فلل، عصرية وتراثية، تُمكن المواطنين من التجول في منازلهم المستقبلية قبل توقيع العقد ومباشرة الأعمال، مشيراً إلى أنه سيتم إنجاز المشروع خلال الربع الأخير من العام الجاري. ولفت إلى أن المشروع جاء تجسيداً لأهداف الشركة المتمثلة في بناء مساكن ملائمة ومجتمعات سكنية شاملة، تلبي متطلبات المواطنين وترتقي إلى مستوى تطلعات الأسرة الإماراتية.

وقال بويد ميريت، الرئيس التنفيذي لـ«أرابتك للإنشاءات»: نتطلع لبناء شراكة مع شركة مدن وتوطيد علاقتنا معها في المستقبل.

وقال هاميش تيرويت: مدينة الرياض مشروع خلاق ومتميز نسعد بتقديمه لمواطني الدولة. ونتطلع قدماً للعب دور أساسي ومحوري في عملية عرضه خلال الأشهر المقبلة. ويؤكد فوزنا بالمشروع قدرتنا على تنفيذ المشاريع السكنية وأساليبنا في التنفيذ وع الالتزام بتنفيذ المشاريع التي تقع ضمن نطاق اختصاصنا وإمكاناتنا وفي الأسواق الرئيسية التي نمارس من خلالها عملياتنا.