«اتصالات ديجيتال» تربط 24 ألف عدّاد للكهرباء والماء

أعلنت «اتصالات ديجيتال»، أمس، توقيع اتفاقية استراتيجية مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، تزوّدهم بمقتضاها حلولاً تقنية حديثة للاتصال بين الأجهزة ضمن مشروع العدادات الذكية، الذي سيعزز بدوره جودة ودقة الخدمات المقدمة للعملاء.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل مركز التحكم بالاتصالات بين الأجهزة التابع لاتصالات ديجيتال على الإسهام في دعم مشروع تطوير البنية التحتية للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، عبر ربط ما يقارب 24 ألف عداد ذكي داخل الإمارات، إضافة إلى تزويد العدادات المتصلة بشرائح ذكية، لحفظ وتنظيم البيانات بشكل تلقائي.

وقال ألبيرتو أراكي، نائب رئيس لحلول إنترنت الأشياء والدفع الذكي في «اتصالات ديجيتال»، إن هذه الاتفاقية تتماشى مع استراتيجيتها المتمثلة بقيادة المستقبل الرقمي، عبر تمكين شركائها من تقديم حلول وخدمات رقمية متطورة تلبي طموح عملائهم، وأكدت «اتصالات ديجيتال» أيضاً أنها تتشرف بتقديم أحدث حلول الاتصال العالمية لدعم استراتيجية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، الهادفة إلى تطوير خدماتها المقدمة للعملاء، وتعزيز مستويات السعادة لمشتركي المناطق الشمالية.