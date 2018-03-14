الملتقى الإماراتي اليوناني يبحث فرص الاستثمار

بحث ملتقى الأعمال الإماراتي اليوناني الذي نظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي، وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد واتحاد الشركات اليونانية، متطلبات الوصول إلى شراكات فاعلة وناجحة في توطين الاستثمارات وتنمية القطاعات الواعدة، فضلاً عن مناقشة أبرز الفرص الاستثمارية في البلدين.

حضر الملتقى الذي عقد بدبي معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، والبروفيسور جيورغوس كاتروغالوس الوزير المناوب لشؤون التجارة الخارجية في اليونان.

وماجد الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، وحميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد الغرف، وفريدة العوضي رئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات، وبمشاركة أكثر من 120 جهة يمثلون كبار أصحاب الأعمال والشركات الإماراتية واليونانية.

علاقات

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري في كلمته أن الإمارات واليونان تتمتعان بعلاقات اقتصادية ديناميكية، ونجحتا في بناء شراكات مستدامة في مختلف مجالات التنمية. وأوضح معاليه أن هذا الملتقى يوفر فرصة ثمينة لتبادل الأفكار والدفع بالجهود المشتركة لتنشيط وتطوير التعاون الاقتصادي القائم بين البلدين في القطاعات الاستراتيجية وفق خطة واضحة تسهم في الانتقال نحو مرحلة جديدة من الشراكة.

وأضاف أن الشراكة التجارية القائمة بين البلدين تشهد معدلات نمو متزايدة، حيث تجاوز التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 212 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، بنمو نسبته 10٪ عن الفترة نفسها من عام 2016، وبلغ متوسط نمو التبادلات التجارية بين البلدين خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 8.4%.

وأكد جيورغوس كاتروغالوس، رغبة بلاده بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات، وخصوصاً في مجالات السياحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن النمو في اقتصاد بلاده خلال العام الماضي تراوح بين 1.6 إلى 1.8%، مع توقعات بتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري يبلغ 2.5%.

وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، إن تطورات عديدة ساهمت بتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات واليونان وأبرزها قرار الدولة افتتاح سفارة لها في أثينا، وتوسع خطوط الطيران المباشر بين البلدين، وتوقيع مذكرات تفاهم استراتيجية في قطاع الطيران وحماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دبي واليونان بلغ 191 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، لافتاً إلى وجود آفاق لتعاون أكثر استدامة في المستقبل، في حين يبرز التعاون في قطاعات رئيسية متنوعة تشمل الطاقة والصناعات الغذائية والمنتجات الصيدلانية والخدمات المصرفية والتشييد والبناء وتقنية المعلومات.

نمو

من جهة أخرى قال أمين عام اتحاد الغرف حميد محمد بن سالم إن العلاقات التجارية بين بلدينا لا زالت دون مستوى الطموح على الرغم من وجود أكثر من 120 شركة يونانية، في مختلف القطاعـــات علـــى رأسها الشركات التي تعمل في مشاريع التطوير العقارية. متمنياً أن تنمو هذه العلاقات إلى المزيد من التقدم والتطور.

لا سيما وأن حجم القطاع الخاص الإماراتي قد نما أكثر من 5 % خلال السنوات الخمس الماضية، بحيث وصل عدد الأعضاء المسجلين بالغرف التجارية أكثر من 500 ألف عضو نهاية عام 2017. فضلا عن تبوؤ دولة الإمارات للمركز الأول إقليميا في تقرير سهولة ممارسة الأعمال والمركز الثاني في مؤشر ريادة الأعمال والتنمية العالمية لعام 2018.

تسهيلات

عرضت مدير إدارة الاستثمار في وزارة الاقتصاد هند اليوحة خلال الملتقى لمحة عن الاقتصاد الإماراتي ومناخ الاستثمار والفرص والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.